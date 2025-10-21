Національний банк України встановив на 22 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7441 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
21 жовтня 2025, 17:02
НБУ зміцнив гривню
Офіційні курси
Офіційний курс на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 41,7441 грн за 1 долар (-0,0124 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4732 грн за 1 євро (-0,1898 грн).
Джерело: Мінфін
