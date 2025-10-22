Multi від Мінфін
22 жовтня 2025, 18:53

Аргентинське песо оновило історичний мінімум, попри інтервенції США

Аргентинське песо впало до нового рекордно низького рівня, а державні облігації країни розпродаються, посилюючи тиск на президента Хав'єра Мілея напередодні проміжних виборів цієї неділі. Навіть неодноразові інтервенції США на валютному ринку не змогли зупинити падіння. Про це повідомляє Bloomberg.

Аргентинське песо впало до нового рекордно низького рівня, а державні облігації країни розпродаються, посилюючи тиск на президента Хав'єра Мілея напередодні проміжних виборів цієї неділі.

Подвійна інтервенція для порятунку песо

Падіння песо змусило центральний банк Аргентини вперше приблизно за місяць вийти на ринок для підтримки національної валюти. Після закриття торгів регулятор повідомив, що продав $45,5 млн.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Міністерство фінансів США також провело інтервенцію, продаючи долари, щоб задовольнити стрімкий попит на американську валюту. Трейдери активно позбуваються песо, оскільки вважають неминучою девальвацію після голосування.

Неефективна допомога США

На торгах у вівторок повторився сценарій останніх тижнів: активи стрімко зростали на новинах про допомогу США, але втрачали всі здобутки до кінця дня через відсутність конкретних деталей.

Раніше ринки позитивно відреагували на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента про своп-лінію на $20 млрд. Він назвав її угодою про «економічну стабілізацію» та «мостом до кращого економічного майбутнього Аргентини, а не порятунком».

Проте відсутність деталей щодо цієї допомоги — як від Бессента, так і від місцевих чиновників, включно з міністром фінансів Пабло Кірно — нівелює її вплив на ринки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
