З метою відновлення живлення для споживачів, які були знеструмлені тривалий час, замість застосованих раніше аварійних відключень запроваджуються графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє Укренерго.
22 жовтня 2025, 15:02
Частина регіонів перейшла з аварійних на погодинні відключення електроенергії
Дізнатись час і тривалість знеструмлень за своєю адресою — можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Зазначається, що у частині областей — продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.
Графіки для Дніпропетровської області
ДТЕК опублікував графіки відключень на 22 жовтня для жителів Дніпропетровщини:
Графіки для Київської області
