Частина регіонів перейшла з аварійних на погодинні відключення електроенергії

З метою відновлення живлення для споживачів, які були знеструмлені тривалий час, замість застосованих раніше аварійних відключень запроваджуються графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це повідомляє Укренерго.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за своєю адресою — можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Зазначається, що у частині областей — продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.

Графіки для Дніпропетровської області

ДТЕК опублікував графіки відключень на 22 жовтня для жителів Дніпропетровщини:

Графіки для Київської області