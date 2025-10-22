Кращий коментар вересня: як банк забрав кошти померлого на власні потреби

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 жовтня 2025, 14:44

Кращий коментар вересня: як банк забрав кошти померлого на власні потреби

Особа, яка звернулася до банку за отриманням спадщини дізналася, що коштів га рахунку вже немає. Переможцем у конкурсі «Мінфіну» на кращий відгук про роботу банків у вересні стала користувачка під ніком Asin4you, клієнтка Ощадбанку. Вона розповіла чому не змогла отримати спадок і тепер готується захищати свої права.

Особа, яка звернулася до банку за отриманням спадщини дізналася, що коштів га рахунку вже немає.

Що сталося

«Прийшла отримувати спадщину. Коли нотаріус робила запит, гроші на рахунку були. Але коли прийшла до банку, виявилось, що коштів уже немає», — поділилася користувачка.

Менеджер фінустанови пояснила, що кошти списані. А на уточнювальне запитання «куди саме», відповіла: «Банк списав на свої потреби».

Користувачка наголошує, що такі дії банку суперечать законодавству, яке забороняє операції з рахунками померлих до завершення процедури спадкування. Вона вбачає у діях банку ознаки зловживання та юридичної некомпетентності.

«Це справа кримінальна і тепер мені залишається витрачати час та гроші на адвокатів та відкривати кримінальну справу», — вважає Asin4you.

Позиція банку

У відповідь на запит «Мінфіну» у пресслужбі Ощадбанку зазначили, що без конкретних даних клієнта перевірити ситуацію неможливо. Однак у загальному порядку пояснили:

«Судячи з описаної ситуації, на момент звернення до банку на рахунку вже не було коштів, тому користувачка не змогла їх отримати. Це могло статися, зокрема, через те, що банк не отримав у належний спосіб і вчасно документально підтверджену інформацію про смерть клієнта».

Водночас у фінустанові зауважили: якщо спадкоємець звернеться із заявою про сторнування списаної комісії, таке питання може бути розглянуто.

«Таку заяву можна подати у будь-якому відділенні Ощадбанку. Після її розгляду банк може повернути комісію, яка була списана з дати смерті клієнта», — повідомили в Ощаді.

Як коментують ситуацію юристи

Юристи наголошують: з моменту смерті особи її рахунки входять до складу спадщини, і жодні операції з ними (зняття, списання, перекази) не можуть проводитись. Серед винятків — оплата поховання або боргів спадкодавця, але і ці дії потребують підтверджень та контролю з боку нотаріуса.

«Банк зобов’язаний заморозити рахунки після отримання повідомлення про смерть клієнта, доки нотаріус не оформить свідоцтво про право на спадщину. Будь-яке списання на „власні потреби“ чи „комісію за обслуговування“ після цього моменту є безпідставним зменшенням спадкової маси. Такі дії можуть містити ознаки неналежного виконання банком договірних зобов’язань і тягнуть цивільно-правову відповідальність (відшкодування збитків, нарахування відсотків тощо)», — коментує юрист практики реструктуризації та банкрутства ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник.

Для вирішення ситуації автору відгуку експерт радить звернутися письмово до банку з вимогою надати пояснення щодо підстав списання та копії внутрішніх документів, що підтверджують операції. Якщо банк не відреагує — подати скаргу до НБУ про порушення правил ведення рахунків померлих клієнтів. У разі підтвердження списань без законних підстав, звернутися до суду з позовом про стягнення неправомірно списаних сум і відсотків за користування чужими коштами.

«Рекомендую спадкоємцям діяти виключно через нотаріуса, фіксувати усі запити письмово та не погоджуватись на „усні пояснення“ від банку», — підвів короткий підсумок Ілля Колесник.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
22 жовтня 2025, 15:54
#
Ваші гроші,ті що у Вас в кишені. Якщо гроші в банку, то значить це гроші банку.
+
0
chc788
chc788
22 жовтня 2025, 16:09
#
Повна дурниця
+
0
Aldruino
Aldruino
22 жовтня 2025, 17:08
#
Буквально недавно тут була новина про таку ж ситуацію в одному з банків Австралії. Тільки там вона була масовішою.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами