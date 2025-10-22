Кращий коментар вересня: як банк забрав кошти померлого на власні потреби

Особа, яка звернулася до банку за отриманням спадщини дізналася, що коштів га рахунку вже немає. Переможцем у конкурсі «Мінфіну» на кращий відгук про роботу банків у вересні стала користувачка під ніком Asin4you, клієнтка Ощадбанку . Вона розповіла чому не змогла отримати спадок і тепер готується захищати свої права.

Що сталося

«Прийшла отримувати спадщину. Коли нотаріус робила запит, гроші на рахунку були. Але коли прийшла до банку, виявилось, що коштів уже немає», — поділилася користувачка.

Менеджер фінустанови пояснила, що кошти списані. А на уточнювальне запитання «куди саме», відповіла: «Банк списав на свої потреби».

Користувачка наголошує, що такі дії банку суперечать законодавству, яке забороняє операції з рахунками померлих до завершення процедури спадкування. Вона вбачає у діях банку ознаки зловживання та юридичної некомпетентності.

«Це справа кримінальна і тепер мені залишається витрачати час та гроші на адвокатів та відкривати кримінальну справу», — вважає Asin4you.

Позиція банку

У відповідь на запит «Мінфіну» у пресслужбі Ощадбанку зазначили, що без конкретних даних клієнта перевірити ситуацію неможливо. Однак у загальному порядку пояснили:

«Судячи з описаної ситуації, на момент звернення до банку на рахунку вже не було коштів, тому користувачка не змогла їх отримати. Це могло статися, зокрема, через те, що банк не отримав у належний спосіб і вчасно документально підтверджену інформацію про смерть клієнта».

Водночас у фінустанові зауважили: якщо спадкоємець звернеться із заявою про сторнування списаної комісії, таке питання може бути розглянуто.

«Таку заяву можна подати у будь-якому відділенні Ощадбанку. Після її розгляду банк може повернути комісію, яка була списана з дати смерті клієнта», — повідомили в Ощаді.

Як коментують ситуацію юристи

Юристи наголошують: з моменту смерті особи її рахунки входять до складу спадщини, і жодні операції з ними (зняття, списання, перекази) не можуть проводитись. Серед винятків — оплата поховання або боргів спадкодавця, але і ці дії потребують підтверджень та контролю з боку нотаріуса.

«Банк зобов’язаний заморозити рахунки після отримання повідомлення про смерть клієнта, доки нотаріус не оформить свідоцтво про право на спадщину. Будь-яке списання на „власні потреби“ чи „комісію за обслуговування“ після цього моменту є безпідставним зменшенням спадкової маси. Такі дії можуть містити ознаки неналежного виконання банком договірних зобов’язань і тягнуть цивільно-правову відповідальність (відшкодування збитків, нарахування відсотків тощо)», — коментує юрист практики реструктуризації та банкрутства ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник.

Для вирішення ситуації автору відгуку експерт радить звернутися письмово до банку з вимогою надати пояснення щодо підстав списання та копії внутрішніх документів, що підтверджують операції. Якщо банк не відреагує — подати скаргу до НБУ про порушення правил ведення рахунків померлих клієнтів. У разі підтвердження списань без законних підстав, звернутися до суду з позовом про стягнення неправомірно списаних сум і відсотків за користування чужими коштами.

«Рекомендую спадкоємцям діяти виключно через нотаріуса, фіксувати усі запити письмово та не погоджуватись на „усні пояснення“ від банку», — підвів короткий підсумок Ілля Колесник.