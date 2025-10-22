Bitcoin «поголив» биків та ведмедів: трейдери втратили понад $600 млн через різкі рухи

Різкі коливання ціни Bitcoin (BTC) — стрімкий зліт вище $113 000 з подальшим обвалом до $107 000 — спричинили масові примусові закриття позицій трейдерів. За останні 24 години на ринку було ліквідовано понад $660 мільйонів, причому збитки розділилися майже порівну між тими, хто грав на підвищення, і тими, хто ставив на зниження. Про це повідомляє CoinDesk 22 жовтня.

Масові ліквідації з обох боків

Дані від сервісу CoinGlass показують, що $360 млн припало на «биків» (трейдерів з довгими позиціями, які очікували зростання), а $300 млн — на «ведмедів» (трейдерів з короткими позиціями, які ставили на падіння).

Найбільше постраждали трейдери, що торгували Bitcoin — на них припало понад $340 млн ліквідацій. На другому місці опинився Ethereum (ETH) із $200 млн збитків. Solana (SOL), XRP та Dogecoin (DOGE) також зафіксували ліквідації на десятки мільйонів доларів.

Такі хвилі примусових закриттів є типовими для ринку після різких цінових рухів. Вони відбуваються автоматично, коли у трейдерів, що використовують кредитне плече, не вистачає застави (маржі) для підтримки своїх позицій.

Настрої ринку залишаються крихкими

Невдала спроба закріпитися вище $113 000 свідчить про те, що настрої інвесторів залишаються дуже нестабільними.

«Бикам не вдалося пробити нещодавні максимуми, і ми бачимо формування активного короткострокового низхідного тренду», — зазначив Алекс Купцікевич, головний ринковий аналітик FxPro.

Він додав, що Bitcoin на рівні $108 000 знову впав до своєї 200-денної ковзної середньої. «Весняний сценарій тривалої консолідації навколо цієї лінії та подальшого прориву вгору тепер виглядає як оптимістичний варіант для биків», — сказав Купцікевич.

Водночас на платформі Kraken відзначають певну стабілізацію ринку.

«Попри різке падіння Bitcoin за останні 24 години, позиціонування на нашій ф’ючерсній платформі фактично продовжило стабілізуватися. Співвідношення довгих і коротких позицій повернулося до нейтральної території», — повідомила Алексія Теодору, голова відділу деривативів у Kraken.

Вона додала, що хоча настрої залишаються «крихкими», ринок виглядає «більш збалансованим» після початкової хвилі капітуляції. За її даними, багато трейдерів вважають розпродаж «надмірним» і «обережно позиціонуються для потенційного зростання».

Альткоїни та макроекономічний тиск

Більшість альтернативних криптовалют (альткоїнів) наслідували динаміку BTC. Ethereum (ETH) тримається біля $3 870, а Solana (SOL) впала на 9% за тиждень. BNB та XRP показали незначне зростання, тоді як мемкоїни, як-от DOGE, зазнали більших втрат.

Венні Цай, співзасновниця SynFutures, пов'язує різкі коливання з обережністю ринку. «Трейдери знову реагують на макроекономічні чинники, такі як зростання дохідності облігацій, геополітична невизначеність та низька ліквідність. У такому середовищі навіть невеликі зміни в апетиті до ризику викликають надмірні рухи», — пояснила вона.

Довгостроковий попит зберігається

Попри короткострокову волатильність, фундаментальні показники виглядають стабільно. Дані Glassnode та трекерів ETF свідчать, що структурний попит на Bitcoin не зник. Приплив коштів у спотові ETF залишається стабільним, баланси криптовалют на біржах близькі до мінімумів циклу, а довгострокові власники («холдери») продовжують накопичувати монети.

Тепер трейдери очікують на засідання Федеральної резервної системи США (ФРС) 29 жовтня. Більшість прогнозує зниження відсоткових ставок на 25 базисних пунктів, що стало б другим таким кроком після вересневого засідання.

