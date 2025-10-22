BingX AI Master досягає 1 мільйона ранніх користувачів та розширюється з 10 новими AI-персонажами

ПАНАМА, 21 жовтня 2025 року — BingX , провідна криптовалютна біржа та Web3 AI-компанія, сьогодні відзначила важливу віху: її продукт BingX AI Master подолав позначку в 1 мільйон ранніх користувачів по всьому світу. Відповідно до зростаючого попиту BingX представила 10 нових AI Master-персон, створених для надання трейдерам ще більш персоналізованих і стратегічно орієнтованих способів взаємодії з крипторинками.

Нові 10 AI Masters від BingX мають унікальні стилі та стратегічний фокус, забезпечуючи користувачам більше різноманіття й індивідуальності в їхніх торгових підходах. Серед них — Builder Bill Gates, націлений на стабільне зростання з компаундуванням прибутку; Sam the AI Visionary, орієнтований на інноваційні стратегії; і Zuck the Social Emperor, що фокусується на торгівлі на основі аналізу ринкових настроїв. Це розширення відображає прагнення BingX внести різноманітність, креативність і доступність в AI-трейдинг як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

З моменту запуску BingX AI Master користувачі в середньому здійснюють 82,74 угоди на день і створюють 4,05 торгових стратегії на день; при цьому 53% трейдерів віддають перевагу агресивним стратегіям, 32% — поміркованим, і 15% — консервативним. Ці дані підкреслюють стрімке впровадження AI-інструментів, що змінюють підхід до торгівлі цифровими активами.

На честь досягнення цього рубежу BingX також оголосила про запуск кампанії Create to Evolve, яка запрошує користувачів створити власних AI Masters. Учасники, що поділяться своїми AI-натхненними ідеями та стратегіями в X (Twitter) з хештегом #BingXAIMaster, зможуть розділити призовий фонд у розмірі 10 000 $ і виграти ексклюзивний мерч BingX AI.

«AI Master показав нам, що користувачам потрібно не просто більше інструментів — їм потрібне інтелектуальне рішення, яке адаптується до їхнього стилю, вселяє впевненість і розвивається разом із ними», — зазначила Вів'єн Лін, директорка з продукту BingX. «Розширюючи лінійку AI Masters та залучаючи спільноту до креативних кампаній, ми продовжуємо переосмислювати саму сутність трейдингу — роблячи його розумнішим, цікавішим і по-справжньому орієнтованим на користувача».

Про BingX

Заснована 2018 року, BingX — провідна криптобіржа та Web3 AI-компанія, яка об'єднує понад 20 мільйонів користувачів у всьому світі. Платформа пропонує комплекс продуктів і сервісів на базі штучного інтелекту, включно з деривативами, спотовою торгівлею та копітрейдингом, задовольняючи потреби трейдерів усіх рівнів — від новачків до професіоналів. BingX прагне побудувати надійну й інтелектуальну торгову екосистему, надаючи інноваційні інструменти для підвищення ефективності та впевненості користувачів. У 2024 році BingX стала офіційним криптопартнером футбольного клубу Chelsea FC, відзначивши дебют бренду в сфері спортивного спонсорства.

Для запитів медіа: media@bingx.com

Детальніше: bingx.com