22 жовтня 2025, 10:58

Росіяни забирають житло українців на окупованих територіях

Урядова комісія Росії схвалила законопроєкт, який дозволить визнавати будинки, квартири та кімнати на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей «безхазяйним» майном. Таке житло буде переходити у власність окупаційної влади. Про це повідомляє російське видання «Ведомости».

Урядова комісія Росії схвалила законопроєкт, який дозволить визнавати будинки, квартири та кімнати на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей «безхазяйним» майном.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як використовуватимуть конфісковане майно

Законопроєкт, розроблений міністерством будівництва РФ, пропонує кілька способів використання конфіскованого житла. Його планують передавати у таких випадках:

  • Громадянам Росії, які постійно проживають на окупованих територіях та втратили власне житло внаслідок бойових дій, за умови, що вони не мають іншої нерухомості.
  • Як службове житло для працівників державних та муніципальних органів, військовослужбовців, поліцейських, а також вчителів та медиків, залучених до роботи на окупованих територіях.

У тексті ініціативи також зазначається, що житлове приміщення може бути повернуте громадянам, які володіли ним до моменту визнання його «безхазяйним». Крім того, законопроєкт закріплює право державної власності на об'єкти критичної інфраструктури та промислові комплекси, які не можуть належати приватним особам.

Як житло визнаватимуть «безхазяйним»

Згідно з концепцією законопроєкту, «безхазяйним» визнаватиметься житло, на яке відсутні дійсні правовстановлюючі документи, або ж власника встановити неможливо. Як пояснив член комітету держдуми РФ з будівництва Олександр Якубовський, об'єкт визнаватиметься таким на основі інвентаризації, даних реєструючих органів та актів обстеження.

За його словами, ухвалення закону нібито «створить правову основу» для забезпечення житлом тих, хто його втратив, та «впорядкує використання» житлового фонду.

Як Росія використовує «націоналізацію» в окупації

Схема визнання майна «безхазяйним» не є новою для російської окупаційної політики. Вона активно застосовується з 2014 року в Криму та на частині Донбасу. Наприклад, у березні 2020 року Володимир Путін підписав указ, який заборонив «іноземцям» (зокрема українцям, які не взяли російський паспорт) володіти землею на більшій частині території Криму. Це змусило тисячі українців або продати свою власність, або примусово прийняти громадянство РФ.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупаційні адміністрації вимагають від мешканців перереєструвати право власності за російськими законами. Якщо власник виїхав (наприклад, рятуючись від війни) і не може фізично з'явитися для перереєстрації, його майно оголошується «безхазяйним» і згодом конфіскується.

Для українських власників це створює майже нездоланні перешкоди для захисту свого права власності, оскільки вимагає взаємодії з окупаційними органами за російським законодавством, що часто є неможливим або небезпечним.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
