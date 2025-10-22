Ціни на нафту зростають: ринок реагує на ризики постачання та торгові переговори

Ціни на нафту зростають другий день поспіль — у середу, 22 жовтня, вони додали понад 1%. Ринок підтримують побоювання щодо можливих перебоїв із постачаннями через санкції, а також надії на нову торговельну угоду між США та Китаєм. Додатковим фактором зростання стала новина про плани США поповнити свої стратегічні нафтові резерви, повідомляє Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на 07:00 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,5% до $62,26 за барель, а американська WTI піднялася на 1,6% до $58,16.

Ціни відскочили від п'ятимісячного мінімуму, зафіксованого в понеділок. Раніше ринок падав через надлишок пропозиції та зниження попиту, спричинене торгівельною напруженістю.

Ризики, що підтримують зростання цін, походять від низки геополітичних факторів:

Відкладення саміту: Саміт між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним, оголошений раніше, був призупинений.

Тиск на російську нафту: Побоювання збоїв у постачанні посилилися через тиск Заходу на азіатських покупців російської нафти.

Венесуела: Інвестори також стежать за напруженістю між США та Венесуелою, де незалежні експерти ООН назвали удари США по венесуельських суднах у Карибському морі «небезпечною ескалацією».

«Незважаючи на загальні ведмежі настрої, спричинені надлишком пропозиції та слабким попитом, ризик збоїв у постачанні в таких гарячих точках, як росія, Венесуела, Колумбія та Близький Схід, залишається і не дозволяє цінам на нафту опуститися нижче позначки $60», — зазначив Мукеш Сахдев, засновник XAnalysts.

Торгові переговори

Настрої на ринку також покращилися завдяки новинам про торговельні переговори між США та Китаєм. Офіційні особи обох країн мають зустрітися цього тижня в Малайзії.

Крім того, Трамп у понеділок висловив очікування, що він зможе укласти чесну торговельну угоду з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час їхньої запланованої зустрічі наступного тижня в Південній Кореї.

Додаткову підтримку цінам надала інформація про плани США щодо поповнення своїх стратегічних запасів. Міністерство енергетики США оголосило у вівторок, що планує закупити 1 мільйон барелів сирої нафти для Стратегічного нафтового резерву, користуючись відносно низькими цінами на ринку.

Крім того, дані Американського інституту нафти (API) показали, що минулого тижня запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США скоротилися, що також позитивно вплинуло на котирування.