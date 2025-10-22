Ціни на нафту зростають: ринок реагує на ризики постачання та торгові переговори

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 жовтня 2025, 10:10

Ціни на нафту зростають: ринок реагує на ризики постачання та торгові переговори

Ціни на нафту зростають другий день поспіль — у середу, 22 жовтня, вони додали понад 1%. Ринок підтримують побоювання щодо можливих перебоїв із постачаннями через санкції, а також надії на нову торговельну угоду між США та Китаєм. Додатковим фактором зростання стала новина про плани США поповнити свої стратегічні нафтові резерви, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зростають другий день поспіль — у середу, 22 жовтня, вони додали понад 1%.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на 07:00 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,5% до $62,26 за барель, а американська WTI піднялася на 1,6% до $58,16.

Ціни відскочили від п'ятимісячного мінімуму, зафіксованого в понеділок. Раніше ринок падав через надлишок пропозиції та зниження попиту, спричинене торгівельною напруженістю.

Ризики, що підтримують зростання цін, походять від низки геополітичних факторів:

  • Відкладення саміту: Саміт між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним, оголошений раніше, був призупинений.
  • Тиск на російську нафту: Побоювання збоїв у постачанні посилилися через тиск Заходу на азіатських покупців російської нафти.
  • Венесуела: Інвестори також стежать за напруженістю між США та Венесуелою, де незалежні експерти ООН назвали удари США по венесуельських суднах у Карибському морі «небезпечною ескалацією».

«Незважаючи на загальні ведмежі настрої, спричинені надлишком пропозиції та слабким попитом, ризик збоїв у постачанні в таких гарячих точках, як росія, Венесуела, Колумбія та Близький Схід, залишається і не дозволяє цінам на нафту опуститися нижче позначки $60», — зазначив Мукеш Сахдев, засновник XAnalysts.

Торгові переговори

Настрої на ринку також покращилися завдяки новинам про торговельні переговори між США та Китаєм. Офіційні особи обох країн мають зустрітися цього тижня в Малайзії.

Крім того, Трамп у понеділок висловив очікування, що він зможе укласти чесну торговельну угоду з лідером КНР Сі Цзіньпіном під час їхньої запланованої зустрічі наступного тижня в Південній Кореї.

Додаткову підтримку цінам надала інформація про плани США щодо поповнення своїх стратегічних запасів. Міністерство енергетики США оголосило у вівторок, що планує закупити 1 мільйон барелів сирої нафти для Стратегічного нафтового резерву, користуючись відносно низькими цінами на ринку.

Крім того, дані Американського інституту нафти (API) показали, що минулого тижня запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США скоротилися, що також позитивно вплинуло на котирування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами