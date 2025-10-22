Multi від Мінфін
22 жовтня 2025, 9:35

OpenAI представила браузер зі вбудованим ШІ-помічником, здатним виконувати завдання

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas — новий веббраузер, у ядрі якого знаходиться ChatGPT. Його мета — поєднати звичний інтернет-серфінг із можливостями штучного інтелекту (ШІ).

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas — новий веббраузер, у ядрі якого знаходиться ChatGPT.
Фото: openai.com

Головна ідея Atlas полягає в тому, що ChatGPT тепер може супроводжувати користувача будь-де в інтернеті, розуміючи контекст поточної сторінки та допомагаючи виконувати завдання без необхідності копіювання, вставки або перемикання вікон.

Ключові можливості Atlas

  • Контекстна допомога: ChatGPT миттєво розуміє, що ви бачите на екрані, чи то слайди лекції, чи то складний документ.
  • Вбудована пам'ять: Розмови в Atlas автоматично використовують історію ваших минулих чатів і переглядів. Це дозволяє ставити складні запитання, наприклад: «Знайди всі вакансії, які я переглядав минулого тижня, та створи резюме галузевих тенденцій для підготовки до співбесід».
  • Пам'ять браузера (опціонально): Користувач може дозволити ChatGPT запам’ятовувати ключові деталі з відвіданих сайтів для розумніших відповідей та пропозицій (наприклад, створити список покупок на основі переглянутих товарів). Цю функцію можна вимкнути, а пам'ять — очистити в будь-який момент.

Агентський режим: браузер, який виконує завдання за вас

Найбільш революційною функцією є Агентський режим (Agent Mode), який дозволяє ChatGPT виконувати дії від імені користувача прямо в браузері.

Наприклад:

  • Якщо ви знайшли рецепт, ви можете попросити ChatGPT знайти магазин, додати всі інгредієнти у кошик та оформити доставку додому.
  • На роботі штучний інтелект може самостійно опрацювати минулі командні документи, провести необхідне дослідження та автоматично скласти готовий бриф із ключовими висновками для команди.

Агентський режим для користувачів Plus, Pro та Business доступний у тестовій версії вже зараз.

Безпека

OpenAI підкреслила, що вжила заходів для захисту даних — агент не може запускати код у браузері, завантажувати файли, отримувати доступ до файлової системи комп'ютера або інших програм. Він також ставить на паузу дії на чутливих сайтах (наприклад, фінансових установах), щоб переконатися, що користувач контролює процес.

Доступність

ChatGPT Atlas вже доступний для завантаження по всьому світу на macOS для користувачів Free, Plus, Pro та Go. Бета-версії для Windows, iOS та Android будуть випущені незабаром.

OpenAI планує подальший розвиток, включаючи підтримку кількох профілів та покращення інструментів для розробників. У компанії впевнені, що цей запуск є лише першим кроком до майбутнього, де більшість роботи в інтернеті буде делеговано саме агентським системам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
