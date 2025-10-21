Курс долара додав 5 копійок у вівторок, 21 жовтня під час міжбанківських торгів. Водночас курс євро трохи знизився. Про це свідчать дані «Мінфіну».
21 жовтня 2025, 17:46
Долар зростає на українському міжбанку
|
Відкриття 21 жовтня
|
Закриття 21 жовтня
|
Зміни
|
41,68/41,71
|
41,73/41,76
|
5/5
|
48,49/48,51
|
48,47/48,49
|
2/2
Середній курс у банках: 41,45−41,90 грн/долар, 48,35−49,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,83−41,90, євро — 48,83−48,97 грн.
Офіційний курс долара та євро: 41,74 грн та 48,47 грн.
Джерело: Мінфін
