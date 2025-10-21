Протягом січня-вересня 2025 року власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 22% або 1,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба.
21 жовтня 2025, 18:00
В Україні надходження від податку на нерухомість зросли на 22%
Найбільші суми отримали бюджети:
- Києва — 1,87 млрд грн,
- Львівської - 0,94 млрд грн,
- Київської - 0,93 млрд грн,
- Одеської областей — 0,91 млрд гривень.
Загалом протягом січня-вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників.
Податківці нагадали, що у 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік. Щоб самостійно визначити суму до сплати, можна скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
