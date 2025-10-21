В Україні надходження від податку на нерухомість зросли на 22%

Протягом січня-вересня 2025 року власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 22% або 1,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба.