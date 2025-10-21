Ринок ювелірних виробів в Україні зростає: 1,23 млрд грн виручки за 2024

За даними YC.Market, 622 юридичні особи та 855 ФОПів мають основний вид економічної діяльності 32.12 «Виробництво ювелірних і подібних виробів». Переважна їх частина зосереджена у столиці. Про це йдеться в новому дослідженні YouControl.

Деталі

У 2024 році виручка виробників ювелірних і подібних виробів зросла у 1,5 раза порівняно з 2023-м. Лідером за виручкою стало ТОВ «Герольдмайстер», що отримало 342,6 млн грн. У структурі власності 71 компанії присутні фізичні та/або юридичні особи з 25 країн світу.

Найбільше підприємств мають співвласників із Туреччини, Узбекистану, Ізраїлю, росії та Молдови.

Виробники українських коштовностей

Попри повномасштабну війну галузь виробників ювелірних і подібних виробів зростає. Цей ринок в Україні є досить розгалуженим, з великою кількістю малих та середніх підприємств, а також кількома великими гравцями.

З використанням інструментів YC.Market аналітики YouControl виявили 622 юридичні особи та 855 фізичних осіб-підприємців в Україні, що не перебувають у стані припинення, зареєстровані та мають основний вид економічної діяльності 32.12 «Виробництво ювелірних і подібних виробів», станом на жовтень 2025 року.

Найбільша кількість ФОПів зареєстровані у Харківській (125), Київській (108) областях та в столиці (106). Місцем реєстрації понад 32% з досліджуваних юридичних осіб є Київ (200). Також значна кількість компаній зареєстрована на Харківщині (79) та Вінниччині (51).

Середній «вік» компаній з досліджуваної вибірки складає 15 років. Найстаршою є ПП «САНСІ», зареєстроване у столиці у 1991 році. А наймолодшим серед діючих виробників ювелірних виробів є ТОВ «МАГНАТ ФЕМІЛІ», що зареєстровано в ЄДР в червні 2025 року. Найбільше компаній з вибірки зареєстровані у 2008 (38) та 2005 (35) роках.

Середня тривалість діяльності проаналізованих ФОПів становить понад 12 років. Перші приватні підприємці-виробники ювелірних та подібних виробів, що продовжують діяти станом на початок жовтня 2025 року, зареєстровані у 1992 році. За останні неповні 5 років спостерігається активність реєстрації ФОПів.

З січня 2021 року до вересня 2025 року включно було зареєстровано 191 фізичну-особу підприємця, що потрапили до проаналізованої вибірки. Лише за три квартали поточного року зареєстровано більше ФОПів (52), ніж в інші роки в період з 1992 до 2025-го.

З досліджуваної вибірки 26 юридичних осіб пов’язані з 17 корпоративними групами в системі YouContol. Деякі групи мають у своєму складі одразу по декілька компаній з основним видом економічної діяльності 32.12.

Ювелірні вироби, іноземний капітал та «російський слід»

В структурі власності 71 компанії наявні фізичні та/або юридичні особи з 25 країн світу. Найбільша кількість підприємств зі співвласниками з Туреччини (8), Узбекистану (8), Ізраїлю (7), росії (7) та Молдови (5). Також учасниками виробників ювелірних виробів в Україні є представники Азербайджану (4), Китаю (4), Грузії (4), Німеччини (4).

Лише одна компанія з семи, що ймовірно мають прямі зв’язки з росією, оприлюднила фінансову звітність за 2022−2024 рр. Це ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД», акціонером якого є громадянин російської федерації Едуард Уткін.