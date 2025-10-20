Національний банк України встановив на 21 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7565 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
20 жовтня 2025, 16:50
НБУ підвищив курс долара
Офіційні курси
Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).
Джерело: Мінфін
