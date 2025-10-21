Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 19:04

Легендарний інвестор Білл Гросс назвав золото «мем-активом» і радить не поспішати з його купівлею

Легендарний інвестор Білл Гросс закликав до обережності щодо купівлі золота, ціна якого стрімко зростала останнім часом, попри його власні застереження щодо дефіциту бюджету США та сповільнення економіки. У своєму дописі на платформі X у п'ятницю співзасновник PIMCO також звернув увагу на нові тривожні сигнали в американській банківській системі, пише Fortune.

Легендарний інвестор Білл Гросс закликав до обережності щодо купівлі золота, ціна якого стрімко зростала останнім часом, попри його власні застереження щодо дефіциту бюджету США та сповільнення економіки.

«Таргани» у регіональних банках

Занепокоєння Уолл-стріт щодо проблемних кредитів у регіональних банках посилилося минулого тижня. У четвер Zions Bancorporation та Western Alliance Bancorp повідомили про проблеми з недобросовісними позичальниками. Це сталося після того, як генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон назвав крах автокредитора Tricolor «тарганом», що, ймовірно, вказує на приховані проблеми в інших місцях.

«Регіональні банки можуть і надалі впливати на акції та облігації», — спрогнозував Білл Гросс.

Хоча аналітики не вбачають у цьому системної загрози, спогади про крах Silicon Valley Bank два роки тому призвели до падіння акцій у четвер. На цьому тлі дохідність 10-річних казначейських облігацій США короткочасно опустилася нижче 4%.

Нереалістична дохідність облігацій

Білл Гросс вважає таку реакцію ринку на дохідність облігацій надмірною. Навпаки, він очікує, що дохідність зросте значно вище за рівень п'ятничного закриття (близько 4,01%).

На його думку, дохідність 10-річних облігацій не має «жодних підстав бути нижчою за 4%», а більш реалістичним є рівень 4,5%. Причиною цього він називає надто великий обсяг нового боргу, який уряд США змушений випускати для покриття дефіциту бюджету. І це відбувається на тлі очікуваного різкого сповільнення економічного зростання до 1% з поточних оцінок у понад 3%.

Золото як «мем-актив»

Через стрімке зростання боргів у розвинених країнах інвестори втрачають довіру до світових валют, включно з доларом. Це підживлює так звану «торгівлю на знецінення», коли інвестори роблять ставку на дорогоцінні метали та біткоїн, очікуючи, що уряди допустять вищу інфляцію для полегшення боргового тягаря.

Внаслідок цього ціни на золото цього року зросли більш ніж на 50% і подвоїлися з початку 2024 року. Срібло, платина та паладій показали ще більше зростання. Проте Білл Гросс вважає, що це ралі є надмірним.

«Золото стало імпульсним, мем-активом. Якщо ви хочете ним володіти, трохи зачекайте», — написав Гросс.

Схожу думку раніше висловлювали й аналітики Capital Economics. Економіст Хамад Хуссейн зазначав, що в торгівлю золотом проникає «FOMO» (синдром втраченої вигоди), що ускладнює об'єктивну оцінку металу. Хоча експерти Capital Economics все ж вважають, що ціни на золото, ймовірно, продовжать повільно зростати в найближчі кілька років.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
