Трейдери готують позови проти Binance після обвалу ринку на $600 мільярдів

Криптоінвестори, які минулої п'ятниці втратили $600 мільярдів всього за 30 хвилин через стрімкий обвал ринку, вивчають можливість подання судових позовів проти централізованих бірж (CEX). Під час цього краху було примусово ліквідовано 1,7 мільйона гаманців, що змусило постраждалих шукати юридичні шляхи компенсації. Про це пише Protos.

Формування колективного позову

Десятки тисяч постраждалих трейдерів приєдналися до обговорень у чатах. Учасники лише одного з таких групових чатів стверджують, що їхні сукупні збитки перевищили $100 мільйонів.

Ці події відбуваються на тлі «ефектного колапсу», що стався 10 жовтня. Як повідомляється, досвідчені інвестори, що мають досвід у комерційних судових спорах, вже проводять приватні консультації. Наразі триває пошук головних позивачів зі «значними збитками» з усього світу для організації колективного позову. Цей юридичний інструмент дозволяє приватним особам об'єднатися, щоб отримати перевагу в боротьбі з великими корпораціями та знизити вартість послуг адвокатів для кожного окремого учасника.

Артур Чеонг, засновник Defiance Capital, опублікував запрошення приєднатися до потенційних позовів, яке зібрало понад 60 000 переглядів.

У центрі уваги — дії Binance 10 жовтня

Основною мішенню для потенційних позовів може стати біржа Binance, зокрема через її дії під час обвалу 10 жовтня. За даними видання, того дня на Binance були зафіксовані найнижчі ціни, включно з аномальними падіннями на 99,9% під час миттєвого збою, що було значно гірше, ніж на будь-якій іншій біржі.

Binance вважається зручною ціллю для позову через її великий розмір, наявність коштів для виплати компенсацій та величезну клієнтську базу, яка може приєднатися до позову. Крім того, біржа вже здійснила три раунди виплат постраждалим, що може бути оцінено в суді.

Binance вже виплатила:

$283 мільйони користувачам ф'ючерсів, маржі та позик, які використовували USDE, BNSOL та WBETH як заставу та постраждали від їхнього знецінення.

$100 мільйонів у вигляді низьковідсоткових позик та $300 мільйонів у вигляді ваучерів для користувачів, які втратили щонайменше $50 під час примусової ліквідації.

$45 мільйонів інвесторам у мемкоїни на базі BNB.

При цьому біржа наголосила, що ці виплати не є визнанням провини чи «відповідальності за збитки користувачів».

Інституційні гравці також незадоволені

Попри значні компенсації, їх може бути недостатньо. Генеральний директор великого маркет-мейкера Wintermute Євгеній Гаєвой зазначив, що інституційні клієнти все ще оцінюють свої юридичні можливості.

Він поскаржився, що 10 жовтня його компанія зіткнулася з механізмом автоматичного зменшення кредитного плеча (ADL) на Binance та інших біржах за «дуже дивними» цінами.

«Іноді нас ліквідують за абсолютно смішною ціною. Це просто не мало жодного сенсу», — заявив Гаєвой, підтвердивши, що вивчає правові варіанти.

Що насправді сталося 10 жовтня на Binance

Події 10 жовтня були пов'язані не лише з ринковою панікою (викликаною заявами Дональда Трампа про нові 100% мита проти Китаю), але і з технічною вразливістю на самій біржі Binance.

Проблема виникла через те, що для оцінки заставних активів, таких як стейблкоїн USDE, а також токенів WBETH і BNSOL, система управління ризиками Binance використовувала дані з власних внутрішніх спотових ринків, а не з незалежних зовнішніх джерел (оракулів). У момент паніки ці внутрішні ринки втратили ліквідність, що призвело до аномального падіння цін на ці активи (наприклад, WBETH впав з $4343 до $431, а USDE — до $0.65).

Система сприйняла це як реальне знецінення застави та почала масово примусово ліквідовувати позиції трейдерів, що й спричинило каскадний обвал. Деякі дослідники вважають, що ця вразливість була відома, і атака могла бути цілеспрямованою маніпуляцією, що сталася якраз у «вікні» між оголошенням Binance про виправлення системи ціноутворення (6 жовтня) та його фактичним впровадженням (14 жовтня).