У НЕК «Укренерго» заявили, що почати постачання тепла в домівки українців можуть протягом 10 днів. Про це заявив очільник НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі «телемарафону».
21 жовтня 2025, 18:37
Тепло мають дати в українські домівки протягом 10 днів — «Укренерго»
Зайченко зазначав, що за останній місяць споживання електроенергії збільшилось більше ніж на 20%, це повʼязано із похолоданням та відсутністю постачання тепла.
Він додав, що «сподівається», на початок теплопостачання в домівках українців протягом 10 днів.
За його словами, це має зменшити споживання електроенергії, оскільки зараз споживачі гріються електроприладами.
