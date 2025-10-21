Тепло мають дати в українські домівки протягом 10 днів — «Укренерго»

У НЕК «Укренерго» заявили, що почати постачання тепла в домівки українців можуть протягом 10 днів. Про це заявив очільник НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі «телемарафону».

Деталі

Зайченко зазначав, що за останній місяць споживання електроенергії збільшилось більше ніж на 20%, це повʼязано із похолоданням та відсутністю постачання тепла.

Він додав, що «сподівається», на початок теплопостачання в домівках українців протягом 10 днів.

За його словами, це має зменшити споживання електроенергії, оскільки зараз споживачі гріються електроприладами.