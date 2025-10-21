Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 16:21

Долар США досяг тижневого максимуму на тлі зниження ризиків в економіці

Долар США зміцнився до найвищого рівня майже за тиждень, оскільки інвестори позитивно відреагували на низку новин, що послабили побоювання щодо американської економіки. Зокрема, йдеться про надії на вирішення торговельних суперечок із Китаєм, можливе завершення «шатдауну» уряду США та стійкість банківського сектору. Про це повідомляє The Wall Street Journal 21 жовтня.

Долар США зміцнився до найвищого рівня майже за тиждень, оскільки інвестори позитивно відреагували на низку новин, що послабили побоювання щодо американської економіки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тригери для оптимізму

Індекс долара DXY, який відстежує курс американської валюти до кошика з шести інших валют, піднявся до позначки 98,862. Це зростання було зумовлене кількома ключовими факторами.

По-перше, президент Трамп заявив у понеділок, що очікує досягнення «справедливої» та «фантастичної» торгової угоди з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі в Південній Кореї наступного тижня. Він також применшив побоювання щодо можливих обмежень з боку Пекіна на постачання рідкісноземельних металів.

По-друге, економічний радник Білого дому Кевін Хассетт висловив сподівання, що припинення роботи уряду США (шатдаун) завершиться «десь цього тижня».

Ці новини підвищили апетит інвесторів до ризикових активів. У результаті більшість азійських валют, зокрема корейська вона та сінгапурський долар, незначно зміцнилися.

Тиск на євро та стабільність банків

Зміцнення долара чинило прямий тиск на європейську валюту. Курс євро впав на 0,2%, досягнувши шестиденного мінімуму на рівні $1,1611.

Важливим фактором, що підтримав долар, стало зниження занепокоєння щодо стану кредитного ринку США. Після закриття торгів у понеділок регіональний банк Zions Bancorp опублікував оптимістичні фінансові результати, що розвіяло побоювання інвесторів щодо можливих проблем із безнадійними кредитами в регіональних банках.

За прогнозом аналітика ING Франческо Песоле, євро може продовжити падіння до позначки $1,16. Однак, за його словами, більш суттєве зниження курсу буде важко виправдати, якщо тільки п'ятничні дані щодо інфляції в США не виявляться вищими за очікування.

Довгострокові сумніви щодо долара

Попри поточне зміцнення, існують і протилежні прогнози. Тім Мюррей, стратег з ринків капіталу в T.Rowe Price, вважає, що долар США, який значно впав в останні місяці, має потенціал для подальшого знецінення.

Причиною цього він називає зниження попиту на американські активи, зокрема на казначейські облігації США, з боку іноземних інвесторів. «Конфронтаційна позиція адміністрації Трампа в торгівлі та зовнішній політиці послабила готовність іноземних організацій володіти американськими активами», — зазначає Мюррей.

Він радить інвесторам враховувати цей ризик та позиціонувати свої портфелі для подальшого ослаблення долара, зокрема, перерозподіляючи капітал в акції неамериканських компаній та інші валюти.

Що таке індекс DXY

Це ключовий індикатор, який вимірює вартість долара США відносно кошика з шести основних світових валют. Найбільшу вагу в цьому кошику має євро (57,6%), що пояснює, чому новини так сильно вплинули на пару EUR/USD. Зростання DXY означає, що долар зміцнюється відносно цих валют, а падіння — що він слабшає.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
