Верховна Рада 21 жовтня підтримала продовження та дію воєнного стану ще на 90 діб. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 3 лютого 2026 року.
21 жовтня 2025, 12:26
В Україні знову продовжили воєнний стан
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Деталі
«За» підтримку законопроєктів проголосували 317 народних депутатів.
Це вже 17-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі