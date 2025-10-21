В Україні знову продовжили воєнний стан

Верховна Рада 21 жовтня підтримала продовження та дію воєнного стану ще на 90 діб. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Деталі

«За» підтримку законопроєктів проголосували 317 народних депутатів.

Це вже 17-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.