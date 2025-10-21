Ціна на золото впала на тлі зниження торговельної напруженості та зростання долара США

У вівторок ціна золота знизилася на 0,8% — до $4322,93 за унцію, після того, як напередодні досягла рекордного рівня $4381,52. Про це пише Bloomberg.

Деталі

Аналітики вважають, що нещодавнє зростання могло бути надто різким, а зміцнення долара зробило дорогоцінні метали менш доступними для покупців.

Інвестори оцінювали останні події у відносинах між США і Китаєм. Зокрема, заяву президента США Дональда Трампа щодо «чудової торговельної угоди» з Китаєм, але водночас пригрозив новими митами, якщо домовленості не буде досягнуто до 1 листопада. На ринку також очікують, що припинення роботи федерального уряду може завершитися цього тижня.

Попри останнє зниження, золото з початку року залишається в плюсі — ціни зросли приблизно на 65% завдяки активній купівлі з боку центробанків та інтересу інвесторів до надійних активів.

Срібло цього року зросло майже на 80%, однак у вівторок, як і інші дорогоцінні метали, також подешевшало.