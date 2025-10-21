Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 14:40

Акції Apple оновили рекорд: Ринкова капіталізація наближається до $4 трильйонів

Акції компанії Apple підскочили до історичного максимуму у понеділок, 20 жовтня, наблизивши виробника iPhone до позначки у $4 трильйони ринкової капіталізації. Таке зростання спричинили дані, що вказують на надзвичайно високий попит на нову модель iPhone. Про це повідомляє Reuters.

Акції компанії Apple підскочили до історичного максимуму у понеділок, 20 жовтня, наблизивши виробника iPhone до позначки у $4 трильйони ринкової капіталізації.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Великий попит на iPhone 17

Акції Apple зросли на 4,2% до $262,9, що підвищило ринкову капіталізацію компанії до близько $3,9 трлн. Таким чином, Apple стала другою найдорожчою компанією у світі, поступившись лише Nvidia.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, серія iPhone 17 продемонструвала сильніші результати, ніж її попередник, на старті продажів у Китаї та Сполучених Штатах. Нові моделі смартфонів продавалися на 14% краще, ніж iPhone 16, протягом перших 10 днів продажів на цих двох ключових ринках.

Прогнози аналітиків

Брокерська компанія Evercore ISI додала акції Apple до свого списку «Тактичного перевершення ринку» (Tactical Outperform List). У Evercore ISI очікують, що Apple не тільки перевершить ринкові очікування за поточний тримісячний період, але й опублікує оптимістичні прогнози на грудневий квартал.

«Вони представили останню версію свого iPhone, і вона продається набагато краще, ніж очікувалося… тренди попиту на iPhone компанії тепер на висоті», — прокоментував Арт Хоган, головний ринковий стратег R Riley Wealth.

Раніше акції Apple зазнавали тиску через жорстку конкуренцію в Китаї та невизначеність щодо можливого запровадження високих тарифів у США, які можуть вплинути на її основні виробничі центри в Азії.

Проте нещодавно папери компанії почали зростати після оголошення про намір інвестувати додаткові $100 мільярдів у США — крок, який може допомогти Apple уникнути потенційних тарифів.

Очікується, що Apple звітуватиме про квартальні прибутки 30 жовтня після закриття ринку. Якщо зростання втримається, це буде найбільший одноденний стрибок акцій за останні чотири тижні.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
