Комітет соцполітики погодив збільшення виплат до 50 тисяч при народженні дитини

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВР погодив законопроєкт про дитячі виплати до другого читання. Рада буде розглядати його найближчим часом. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Що має бути з основного:

50 000 грн при народженні дитини;

7000 грн — допомога по догляду за дитиною до 1 року;

8000 грн — допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

За словами Гончаренка, коли закон проголосують і його підпише президент — він набуде чинності 1 січня 2026 року.

Читайте також: Рада дала добро на виплату 50 тисяч грн при народженні дитини

«Важливо! Діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати!», — написав Гончаренко.

Нагадаємо

Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.

«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога — 7000 грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).

«єЯсла»: допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.