Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВР погодив законопроєкт про дитячі виплати до другого читання. Рада буде розглядати його найближчим часом. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Комітет соцполітики погодив збільшення виплат до 50 тисяч при народженні дитини
Деталі
Що має бути з основного:
- 50 000 грн при народженні дитини;
- 7000 грн — допомога по догляду за дитиною до 1 року;
- 8000 грн — допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.
За словами Гончаренка, коли закон проголосують і його підпише президент — він набуде чинності 1 січня 2026 року.
«Важливо! Діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати!», — написав Гончаренко.
Нагадаємо
Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.
«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.
Щомісячна допологова допомога — 7000 грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.
7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).
«єЯсла»: допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.
