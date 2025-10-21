Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
21 жовтня 2025, 10:12

Комітет соцполітики погодив збільшення виплат до 50 тисяч при народженні дитини

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВР погодив законопроєкт про дитячі виплати до другого читання. Рада буде розглядати його найближчим часом. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВР погодив законопроєкт про дитячі виплати до другого читання.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Що має бути з основного:

  • 50 000 грн при народженні дитини;
  • 7000 грн — допомога по догляду за дитиною до 1 року;
  • 8000 грн — допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

За словами Гончаренка, коли закон проголосують і його підпише президент — він набуде чинності 1 січня 2026 року.

Читайте також: Рада дала добро на виплату 50 тисяч грн при народженні дитини

«Важливо! Діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати!», — написав Гончаренко.

Нагадаємо

Більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою.

«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Щомісячна допологова допомога — 7000 грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

7000 грн щомісяця на дитину до 1 року. Якщо мама, тато або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до 1 року — держава виплачуватиме допомогу (планується 7000 грн на місяць).

«єЯсла»: допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік — можна отримувати компенсацію за дитсадок (приблизно до 8000 грн щомісяця). Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
financialGenius
financialGenius
21 жовтня 2025, 10:34
#
Самая минимальная помощь по Европе … и не только , у «дружеских» соседей больше
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
