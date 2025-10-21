Виробництво агропродукції в Україні впало на 14%

За перші дев'ять місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції скоротився на 14,0% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться в даних Держстату.

Деталі

Згідно з наданими даними, загальний Індекс сільськогосподарської продукції в Україні склав 86,0% від показника січня-вересня 2024 року.

Спад виробництва спостерігається в обох галузях: рослинництво скоротилося на 6,4%, а тваринництво — на 4,4%.