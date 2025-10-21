Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 11:13

Де купують найбільше нових авто: топ-5 регіонів України у вересні

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, повідомляє Укравтопром.

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, повідомляє Укравтопром.

Ці регіональні ринки забезпечили 67% вересневих продажів нових легковиків.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Ці регіональні ринки забезпечили 67% вересневих продажів нових легковиків.

Топ-5 регіонів України у вересні

За місяць у столиці придбали — 2198 авто.

  • На Київщині було зареєстровано — 727 од.
  • Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 538 авто.
  • В Одеській обл. — 368 од.
  • На Харківщині — 364 од.

Бестселером місяця на ринку нових авто Київщини, Дніпропетровської та Харківської обл. був електромобіль VW ID.UNYX.

У столиці частіше купували Renault Duster. Лідер Одещини — BYD Song Plus.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 жовтня 2025, 14:47
#
За 2025 рік елітних машин імпортували приблизно стільки ж, як за попередні три роки разом узяті. У 2025 році до України завезли 11 998 дорогих авто преміумкласу вартістю понад 2,5 млн грн.
