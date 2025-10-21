У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, повідомляє Укравтопром.
21 жовтня 2025, 11:13
Де купують найбільше нових авто: топ-5 регіонів України у вересні
Ці регіональні ринки забезпечили 67% вересневих продажів нових легковиків.
За місяць у столиці придбали — 2198 авто.
- На Київщині було зареєстровано — 727 од.
- Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 538 авто.
- В Одеській обл. — 368 од.
- На Харківщині — 364 од.
Бестселером місяця на ринку нових авто Київщини, Дніпропетровської та Харківської обл. був електромобіль VW ID.UNYX.
У столиці частіше купували Renault Duster. Лідер Одещини — BYD Song Plus.
