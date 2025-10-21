Держстат та «Microsoft Україна» підписали меморандум про співпрацю для модернізації статистичної системи, впровадження хмарних технологій і рішень на основі штучного інтелекту. Про це повідомляється на сайті Держстату. Перші ШІ-проєкти представлять восени 2025 року.
Україна впровадить ШІ у державну статистику
Деталі
Партнерство передбачає модернізацію статистичної інфраструктури, впровадження хмарних і гібридних рішень, створення централізованих платформ даних та розвиток систем захисту інформації.
Компанії планують оптимізувати бізнес-процеси Держстату й використовувати ШI та машинне навчання для аналітики.
«Сьогодні настав час інновацій. Використання рішень Microsoft допоможе зробити статистику зручнішою, прозорішою та зрозумілішою для бізнесу, держави й громадян», — зазначив Артем Рудько, заступник голови Держстату.
За словами генерального директора «Microsoft Україна» Леоніда Полупана, «сильна статистична система допомагає бізнесу орієнтуватися, державі — ухвалювати рішення, а суспільству — розвиватися».
Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом у сфері статистики планується презентувати восени 2025 року.
Коментарі