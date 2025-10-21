Україна впровадить ШІ у державну статистику

Держстат та «Microsoft Україна» підписали меморандум про співпрацю для модернізації статистичної системи, впровадження хмарних технологій і рішень на основі штучного інтелекту. Про це повідомляється на сайті Держстату. Перші ШІ-проєкти представлять восени 2025 року.