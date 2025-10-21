Австралія та США уклали багатомільярдну угоду

Австралія та Сполучені Штати у понеділок підписали велику інвестиційну угоду, яка включає мільярди доларів у проєкти з видобутку критично важливих мінералів, оборонні системи та інші інвестиції, згідно з заявою Білого дому.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Угода зобов'язує обидві країни інвестувати понад $3 млрд у проєкти з видобутку критично важливих мінералів упродовж наступних шести місяців. Крім того, Пентагон інвестує в завод із переробки галію в Західній Австралії.

В рамах угоди Австралія придбає безпілотні підводні апарати Anduril на суму $1,2 млрд і отримає гелікоптери Apache за окремою угодою на суму $2,6 млрд.

Австралійські пенсійні фонди значно збільшать свої інвестиції до Сполучених Штатів, досягнувши $1,44 трлн до 2035 року — майже на $1 трлн більше, ніж поточні рівні.

Угода також включає інвестиції у розмірі $2 млрд з боку Австралії до американських компаній для своєї Об'єднаної системи управління повітряним боєм.