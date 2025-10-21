Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 8:58

У Трампа не підтримали план ЄС щодо конфіскації російських активів

США виступають проти плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з ходом обговорень, які висловились на умовах анонімності.

США виступають проти плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За словами джерел, американські чиновники під час переговорів на полях засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні повідомили своїм європейським колегам, що на цей час вони не приєднаються до ініціативи.

Одне з джерел зазначило, що США пояснили причину свого небажання можливими ризиками для стабільності ринку. Інше джерело повідомило, що на даному етапі США просто не взяли на себе жодних зобов'язань.

Контекст

Це рішення є перешкодою для планів ЄС, який намагається залучити решту країн G7 до реалізації плану використання заморожених активів Центрального банку рф як забезпечення для випуску позик на суму до 140 млрд євро ($160 млрд) на підтримку України.

Європейська комісія готує детальний проєкт механізму, але не опублікує його до того, як лідери ЄС дадуть свою згоду, що, ймовірно, відбудеться на саміті в Брюсселі наприкінці цього тижня, зазначає медіаресурс.

Європейські чиновники висловили розчарування рішенням США, особливо з огляду на те, що раніше адміністрація Трампа закликала ЄС активніше використовувати заморожені російські кошти. Хоча обсяг активів, які перебувають під юрисдикцією США, є незначним, підтримка Вашингтона була б позитивним сигналом для інших країн, зазначає видання.

Більша частина з 280 мільярдів євро заморожених російських активів зберігається в Європі, переважно в бельгійському депозитарії Euroclear. Відсотковий дохід від цих активів уже спрямовується Україні, але ЄС розглядає можливість надання нових позик під їхнє забезпечення як спосіб мобілізації додаткового фінансування.

Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
21 жовтня 2025, 9:04
#
Все зрозуміло вже давно, «великій капітал» не цікавить припинення війни, а російську федерацію постійно рятують від зникнення
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 жовтня 2025, 9:07
#
… на даному етапі США просто не взяли на себе жодних зобов’язань

Трамп, а значить і США — не бере на себе жодних зобов’язань,
які можуть нашкодити його другу — вові путіну…
