Кабмін виділив 6 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2025, 8:37

Кабмін виділив 6 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури

Кабінет міністрів виділить понад 6 млрд гривень з резервного фонду держбюджету на заходи щодо зміцнення обороноздатності держави та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру. Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 1135-р від 18 жовтня 2025 року.

Кабінет міністрів виділить понад 6 млрд гривень з резервного фонду держбюджету на заходи щодо зміцнення обороноздатності держави та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Згідно з документом, кошти буде спрямовано на будівництво захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури у паливно-енергетичному секторі, підсекторі залізничного транспорту, зокрема, захист тягових підстанцій з напругою 110−150 кВ, а також у системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Із передбачених 6,009 млрд грн Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури отримає майже 800,5 млн грн для потреб АТ «Укрзалізниця». Ще понад 5,2 млрд грн буде розподілено між обласними державними (військовими) адміністраціями, перелік яких визначено окремим додатком до розпорядження.

Так, відповідальні органи мають у встановлені строки узгодити з профільними міністерствами та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури перелік об'єктів критичної інфраструктури, що підлягатимуть захисту, а також деталізований перелік витрат.

До 26 грудня 2025 року відповідальні установи мають подати звіт про використання коштів до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства фінансів і Державної казначейської служби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
youknow
youknow
21 жовтня 2025, 9:19
#
Знову «схематоз» на мільярди з участю держслужбовців
+
+15
red162
red162
21 жовтня 2025, 9:51
#
Пишіть одразу скільки вкрали щоб було зрозуміло.
+
0
Klimo
Klimo
21 жовтня 2025, 10:11
#
Ех! праздник в хате!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами