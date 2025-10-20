Uber пропонує водіям новий заробіток, який пов'язаний з ШІ

Компанія Uber Technologies Inc. запускає для своїх водіїв у США нову можливість заробітку — виконання завдань, пов'язаних із маркуванням даних. Ця функція, названа «цифрові завдання», буде доступна в додатку для водіїв і дозволить їм отримувати дохід у вільний від поїздок час, підтримуючи бізнес компанії у сфері штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.

Що таке «цифрові завдання»?

Восени цього року деякі водії Uber у США побачать у своєму додатку новий розділ «цифрові завдання». Він пропонуватиме прості доручення, які можна виконати за кілька хвилин на смартфоні, перебуваючи поза автомобілем.

За словами директора з продуктів Uber Сачіна Кансала, на початковому етапі завдання включатимуть завантаження документів, наприклад меню ресторанів, або запис аудіофрагментів, де водій озвучує певний сценарій різними мовами. З часом перелік завдань буде розширюватися, а оплата залежатиме від складності та часу, необхідного на виконання.

Стратегія Uber у сфері ШІ

Ця ініціатива є частиною стратегії Uber зі зміцнення позицій на ринку штучного інтелекту. Компанія прагне заробити на зростаючому попиті на якісні набори даних, які потребують перевірки та маркування людьми для навчання ШІ-моделей. Підрозділ Uber AI Solutions вже пропонує такі послуги іншим компаніям, залучаючи до роботи незалежних підрядників.

Для порівняння, компанія Scale AI, що працює у цій же сфері, раніше цього року отримала понад $14 млрд інвестицій від Meta і зараз оцінюється у понад $29 млрд, що свідчить про величезний потенціал цього ринку.

Не заміна водіям, а додатковий дохід

Сачін Кансал підкреслив, що запуск «цифрових завдань» не пов'язаний із потенційним витісненням водіїв через поширення безпілотних автомобілів. За його словами, це скоріше спосіб залучити та утримати водіїв, надавши їм більше можливостей для заробітку.