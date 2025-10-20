Долар та євро подешевшали у понеділок, 20 жовтня на українському міжбанку.Про це свідчать дані торгів.
20 жовтня 2025, 17:31
Міжбанк: долар та євро подешевшали у понеділок
|
Відкриття 20 жовтня
|
Закриття 20 жовтня
|
Зміни
|
41,74/41,77
|
41,68/41,71
|
6/6
|
48,67/48,69
|
48,55/48,57
|
12/12
Середній курс у банках: 41,50−41,95 грн/долар, 48,45−49,10 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,75−41,85, євро — 48,85−49,00 грн.
Джерело: Мінфін
