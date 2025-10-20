Нерухомість на Балі: прибуткові інвестиції та можливі ризики (відео)

Чи вигідно інвестувати в нерухомість на Балі?

У цьому випуску ми спілкуємось із Баселем Хуарі, засновником компанії TEUS Group, яка реалізує проєкти для інвесторів на острові.

Обговорюємо, чому Балі став одним із найпривабливіших напрямків для інвесторів, як формується дохідність і що потрібно знати перед покупкою. У відео розбираємо реальні кейси: скільки коштує вілла, який дохід можна отримати від оренди та коли вкладення окупаються.

Пояснюємо, як працює місцеве законодавство для іноземців, які податки доведеться сплачувати та які ризики варто врахувати.

Також говоримо про те, хто купує нерухомість на Балі сьогодні, чим цікавий цей ринок українцям і які можливості він відкриває.