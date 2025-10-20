HSBC прогнозує, що ціна на золото досягне $5000 за унцію у 2026 році

HSBC підвищив свій прогноз середньої ціни на золото на 2025 рік на $100 до $3455 за унцію, посилаючись на геополітичну напруженість, економічну невизначеність та ослаблення долара США, а прогнозовані ціни можуть досягти $5000 у 2026 році.

Деталі

«Зростання цін на золото, ймовірно, підтримувалося протягом першої половини 2026 року через геополітичні ризики, невизначеність економічної політики та зростання державного боргу», — йдеться у примітці банку.

На відміну від попередніх прогнозів, HSBC вважає, що багато нових учасників ринку золота, ймовірно, залишаться навіть після того, як зростання вщухне — не обов'язково через зростання цін, а завдяки ролі золота як диверсифікатора та безпечного активу.

Хоча очікується, що цикл зниження ставок Федеральної резервної системи США підтримуватиме ціни на золото, його позитивний вплив, як правило, зменшується зі зменшенням циклу, зазначив банк.

ANZ прогнозує, що ціна на золото досягне піку близько $4600 за унцію до червня 2026 року, після чого у другій половині року відбудеться поступове зниження, оскільки ФРС завершить цикл пом'якшення монетарної політики та з'явиться ясність щодо економічного зростання США та торговельної тарифної політики.