20 жовтня 2025, 17:47

Вдалий дебют: акції виробника підводних човнів TKMS злетіли на 60%

Акції німецького виробника підводних човнів і фрегатів Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) показали стрімке зростання під час первинного розміщення на Франкфуртській фондовій біржі. Перша ціна склала 60 євро, що значно перевищило очікування аналітиків і забезпечило компанії ринкову вартість у 3,8 млрд євро. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt 20 жовтня.

Акції німецького виробника підводних човнів і фрегатів Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) показали стрімке зростання під час первинного розміщення на Франкфуртській фондовій біржі.

Несподіваний успіх на тлі попиту на оборонний сектор

Вихід TKMS на біржу виявився набагато успішнішим, ніж прогнозували експерти. Аналітики очікували, що ринкова вартість компанії складе від 2,3 до 2,7 млрд євро, однак вона одразу сягнула 3,8 млрд євро. Протягом перших годин торгів акції компанії злетіли в ціні майже на 60%, досягнувши пікового значення у 96 євро.

Такий ажіотаж відображає високий інтерес інвесторів до оборонної промисловості, який різко зріс після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Завдяки успішному дебюту TKMS миттєво стала однією з найдорожчих оборонних компаній Німеччини.

Ціна виокремлення для Thyssen-Krupp

Компанія TKMS була виокремлена з промислового конгломерату Thyssen-Krupp. У рамках цього процесу акціонери Thyssen-Krupp отримали 49% акцій TKMS (за принципом одна акція TKMS за кожні 20 акцій материнської компанії). Сам конгломерат Thyssen-Krupp зберіг за собою контрольний пакет у 51%, що дозволяє йому й надалі мати стратегічний вплив на морський бізнес.

Попри успіх дочірньої компанії, акції самої Thyssen-Krupp впали приблизно на 20% до 9,69 євро. Така реакція ринку пов'язана з тим, що інвестори відреагували на відокремлення високорентабельного підрозділу, який тепер розвиватиметься самостійно.

Заповнені портфелі замовлень та майбутні контракти

TKMS є світовим лідером у виробництві неатомних підводних човнів, а також будує фрегати та корвети. Компанія має багату історію, що бере початок у 1838 році, і наразі налічує близько 8300 співробітників.

Портфель замовлень компанії заповнений на роки вперед і наразі оцінюється у 18,5 млрд євро. Ключовим контрактом є будівництво десяти підводних човнів класу 212CD (шість для Німеччини та чотири для Норвегії), що забезпечує завантаженість верфей до початку 2040-х років.

Крім того, TKMS бореться за великий контракт на будівництво від восьми до дванадцяти підводних човнів для Канади. Головним конкурентом у цьому тендері є верф із Південної Кореї.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
