Трамп знову погрожує Індії через імпорт російської нафти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 жовтня 2025, 17:05

Трамп знову погрожує Індії через імпорт російської нафти

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито пообіцяв йому припинити закупівлю російської нафти. Трамп попередив, що якщо Нью-Делі не виконає цю обіцянку, країна й надалі сплачуватиме «масові» мита, які вже діють. Про це повідомляє Reuters 20 жовтня.

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито пообіцяв йому припинити закупівлю російської нафти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суперечливі заяви та ультиматум

Під час розмови з журналістами Дональд Трамп вкотре підняв тему індійських закупівель енергоносіїв у росії. «Я говорив з прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не займатиметься російською нафтою», — заявив Трамп.

Коли журналісти нагадали йому, що індійська сторона раніше заперечувала факт такої розмови, Трамп відповів прямою погрозою: «Але якщо вони хочуть так казати, то вони просто продовжать платити масові мита, а вони цього не хочуть».

Це вже не перша подібна заява американського президента. Минулої середи він виступив з аналогічним твердженням, на що Міністерство закордонних справ Індії відповіло, що йому невідомо про таку телефонну розмову. В індійському відомстві тоді наголосили, що головним пріоритетом для Нью-Делі є «захист інтересів індійського споживача».

Нафта як камінь спотикання

Закупівля російської нафти Індією є одним із головних подразників у торговельних переговорах між двома країнами. Трамп стверджує, що половина із запроваджених ним 50% мит на індійські товари є прямою відповіддю на ці закупівлі. Позиція Вашингтона полягає в тому, що доходи від продажу нафти фінансують війну росії в Україні.

Індія стала найбільшим морським покупцем російської нафти після 2022 року, коли західні країни запровадили санкції проти москви та відмовилися від її енергоносіїв.

Попри жорстку риторику, індійський урядовець на умовах анонімності повідомив у суботу, що торговельні переговори зі США проходять у «доброзичливій» манері.

Реальні обсяги імпорту

Заяви американських посадовців про скорочення імпорту суперечать наявним даним. Минулого тижня представник Білого дому стверджував, що Індія нібито вдвічі скоротила закупівлі російської нафти.

Однак джерела в Індії заперечують скорочення. Вони пояснюють, що місцеві нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на завантаження в листопаді, а деякі партії прибудуть у грудні. Таким чином, будь-яке реальне скорочення, якщо воно відбудеться, відобразиться у статистиці не раніше грудня чи січня.

Більше того, за оцінками аналітичної компанії Kpler, цього місяця імпорт російської нафти до Індії має зрости приблизно на 20% і сягнути 1,9 мільйона барелів на добу. Це пов'язано з тим, що росія нарощує експорт після атак українських безпілотників на її нафтопереробні заводи.

Торговельна війна США та Індії: цифри та факти

Торговельне протистояння між Вашингтоном та Нью-Делі, яке загострилося через російську нафту, має реальний економічний вимір. США є найбільшим торговельним партнером Індії, тому запроваджені мита є дуже болючими для індійської економіки.

Адміністрація Трампа запровадила мита у 50% на більшість індійських товарів у серпні 2025 року. Половина цього мита — 25% — була прямо названа штрафом за купівлю нафти у рф. Ці тарифи охоплюють понад 60% індійського експорту до США та вже призвели до різкого падіння поставок. Особливо постраждали трудомісткі галузі, такі як текстильна промисловість, виробництво ювелірних виробів та шкіряних товарів, де фіксуються зупинки виробництв.

Водночас Індія є ключовим покупцем російської нафти. Після повномасштабного вторгнення в Україну Індія, користуючись великими знижками, почала масово скуповувати сировину у рф. У 2024 році на російську нафту припадало понад 40% усього нафтового імпорту Індії. Попри тиск США, Нью-Делі не хоче відмовлятися від дешевого ресурсу, який підтримує його економіку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами