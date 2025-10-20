Трамп знову погрожує Індії через імпорт російської нафти

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито пообіцяв йому припинити закупівлю російської нафти. Трамп попередив, що якщо Нью-Делі не виконає цю обіцянку, країна й надалі сплачуватиме «масові» мита, які вже діють. Про це повідомляє Reuters 20 жовтня.

Суперечливі заяви та ультиматум

Під час розмови з журналістами Дональд Трамп вкотре підняв тему індійських закупівель енергоносіїв у росії. «Я говорив з прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не займатиметься російською нафтою», — заявив Трамп.

Коли журналісти нагадали йому, що індійська сторона раніше заперечувала факт такої розмови, Трамп відповів прямою погрозою: «Але якщо вони хочуть так казати, то вони просто продовжать платити масові мита, а вони цього не хочуть».

Це вже не перша подібна заява американського президента. Минулої середи він виступив з аналогічним твердженням, на що Міністерство закордонних справ Індії відповіло, що йому невідомо про таку телефонну розмову. В індійському відомстві тоді наголосили, що головним пріоритетом для Нью-Делі є «захист інтересів індійського споживача».

Нафта як камінь спотикання

Закупівля російської нафти Індією є одним із головних подразників у торговельних переговорах між двома країнами. Трамп стверджує, що половина із запроваджених ним 50% мит на індійські товари є прямою відповіддю на ці закупівлі. Позиція Вашингтона полягає в тому, що доходи від продажу нафти фінансують війну росії в Україні.

Індія стала найбільшим морським покупцем російської нафти після 2022 року, коли західні країни запровадили санкції проти москви та відмовилися від її енергоносіїв.

Попри жорстку риторику, індійський урядовець на умовах анонімності повідомив у суботу, що торговельні переговори зі США проходять у «доброзичливій» манері.

Реальні обсяги імпорту

Заяви американських посадовців про скорочення імпорту суперечать наявним даним. Минулого тижня представник Білого дому стверджував, що Індія нібито вдвічі скоротила закупівлі російської нафти.

Однак джерела в Індії заперечують скорочення. Вони пояснюють, що місцеві нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на завантаження в листопаді, а деякі партії прибудуть у грудні. Таким чином, будь-яке реальне скорочення, якщо воно відбудеться, відобразиться у статистиці не раніше грудня чи січня.

Більше того, за оцінками аналітичної компанії Kpler, цього місяця імпорт російської нафти до Індії має зрости приблизно на 20% і сягнути 1,9 мільйона барелів на добу. Це пов'язано з тим, що росія нарощує експорт після атак українських безпілотників на її нафтопереробні заводи.

Торговельна війна США та Індії: цифри та факти

Торговельне протистояння між Вашингтоном та Нью-Делі, яке загострилося через російську нафту, має реальний економічний вимір. США є найбільшим торговельним партнером Індії, тому запроваджені мита є дуже болючими для індійської економіки.

Адміністрація Трампа запровадила мита у 50% на більшість індійських товарів у серпні 2025 року. Половина цього мита — 25% — була прямо названа штрафом за купівлю нафти у рф. Ці тарифи охоплюють понад 60% індійського експорту до США та вже призвели до різкого падіння поставок. Особливо постраждали трудомісткі галузі, такі як текстильна промисловість, виробництво ювелірних виробів та шкіряних товарів, де фіксуються зупинки виробництв.

Водночас Індія є ключовим покупцем російської нафти. Після повномасштабного вторгнення в Україну Індія, користуючись великими знижками, почала масово скуповувати сировину у рф. У 2024 році на російську нафту припадало понад 40% усього нафтового імпорту Індії. Попри тиск США, Нью-Делі не хоче відмовлятися від дешевого ресурсу, який підтримує його економіку.