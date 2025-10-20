IKEA інвестує рекордні €720 мільйонів у ліси Балтії

IKEA оголосила про придбання лісових угідь у Латвії та Естонії на рекордну суму €720 мільйонів ($840 мільйонів). Ця угода, що є найбільшою в історії компанії, спрямована на забезпечення стабільного та екологічно відповідального джерела сировини для виробництва меблів. Про це повідомляє Bloomberg 20 жовтня.

Деталі рекордної угоди

Інвестиційний підрозділ групи, Ingka Investments, купує близько 153 000 гектарів землі у шведської асоціації власників лісів Sodra. Майже 90% цієї території вкрито лісами. У компанії зазначають, що ця купівля відповідає її довгостроковій стратегії сталого інвестування та зміцнення місцевих ланцюгів створення вартості.

Керуючий директор Ingka Investments Петер ван дер Пул заявив, що компанія прагне до «поколіннєвого погляду» як на управління лісами, так і на забезпечення IKEA відновлюваними матеріалами. План передбачає партнерство з місцевими балтійськими лісопильнями та виробниками панелей для переробки деревини безпосередньо в регіоні. Угода ще має отримати схвалення регуляторних органів.

Стратегія Ingka Group

Ingka Group, яка керує магазинами IKEA на 31 ринку та забезпечує 87% світових роздрібних продажів бренду, вже управляє 331 000 гектарів лісових угідь у семи країнах. Компанія належить благодійному фонду і реінвестує прибуток у бізнес та проєкти сталого розвитку замість виплати дивідендів.

Це придбання доводить загальний обсяг нещодавніх інвестицій Ingka до понад €1 мільярда. Серед інших нещодавніх покупок — логістична ШІ-платформа Locus, флагманська нерухомість на Манхеттені для другого магазину IKEA та міноритарна частка у Vanguard Renewables, компанії, що перетворює харчові відходи на відновлюваний природний газ.

Що таке відповідальне управління лісами?

Коли компанії, як-от IKEA, говорять про «стале» або «відповідальне» управління лісами, вони найчастіше мають на увазі дотримання стандартів, розроблених міжнародними організаціями, зокрема Лісовою опікунською радою (Forest Stewardship Council, FSC). IKEA є одним із засновників FSC і вимагає, щоб уся деревина в її ланцюгу постачання відповідала цим стандартам.

Відповідальне лісоуправління за стандартами FSC передбачає дотримання трьох ключових принципів: