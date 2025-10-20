Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти № 14128 і № 14129 зареєстровано в парламенті.
20 жовтня 2025, 14:37
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Деталі
Згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію буду продовжено з 5 листопада на ще 90 днів, до 3 лютого 2026 року.
Це буде вже 17-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.
