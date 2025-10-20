Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти № 14128 і № 14129 зареєстровано в парламенті.

Деталі

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізацію буду продовжено з 5 листопада на ще 90 днів, до 3 лютого 2026 року.

Це буде вже 17-те голосування за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.