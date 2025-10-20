Multi від Мінфін
20 жовтня 2025, 14:18

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році — Зеленський

рф наступного року буде мати значний бюджетний дефіцит розміром майже $100 млрд, ще місяць тому ця цифра становила $71 млрд, повідомив під час зустрічі з журналістами у неділю президент України Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс-Україна».

Деталі«Уже зараз ми вважаємо, що наступного року росія матиме значний дефіцит — майже 100 мільярдів доларів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«Уже зараз ми вважаємо, що наступного року росія матиме значний дефіцит — майже 100 мільярдів доларів. Ми бачили документи — місяць тому ця цифра становила 71 мільярд, але ми бачимо, що проблем в них дійсно побільшало», — сказав Зеленський

За його словами, якщо Індія справді почне купувати менше енергоносіїв у рф, це допоможе Україні.

Як повідомлялося, на минулому тижні президент США Дональд Трамп заявляв, що прем'єр Індії Нарендра Моді повідомив йому про готовність припинити купівлю російської нафти. На думку Трампа, «тепер треба, щоб Китай зробив те саме».

У МЗС Індії на тлі цих заяв сказали, що влада країни під час ухвалення рішень щодо закупівель нафти і газу орієнтується на захист інтересів індійських споживачів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+41
Папа Римський
Папа Римський
20 жовтня 2025, 14:21
#
Потужний спеціаліст економіки рф, і повний профан економіки України!
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
20 жовтня 2025, 15:08
#
А у тебе скільки дефіцит? Все тримається на щомісячних нових кредитах, які нам віддавати! Чия б корова мукала)).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
