20 жовтня 2025, 13:56

Зеленський: Американські енергетичні компанії прагнуть вийти на ринок України

Президент України Володимир Зеленський заявив про значну зацікавленість американських енергетичних компаній у виході на український ринок, що є частиною глобального процесу витіснення росії з європейського енергетичного простору. Під час недільної зустрічі з журналістами глава держави окреслив три ключові напрямки потенційної співпраці зі США: газ, атомна енергетика та нафта. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Президент України Володимир Зеленський заявив про значну зацікавленість американських енергетичних компаній у виході на український ринок, що є частиною глобального процесу витіснення росії з європейського енергетичного простору.

Ці заяви пролунали на тлі нещодавніх візитів української делегації до США, під час яких відбулися зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом та керівниками провідних американських енергетичних компаній, зокрема Bechtel, GE Vernova, Holtec International, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

«Американці все одно повністю витіснять російський газ з Європи. Ми маємо зрозуміти — не зважаючи на ті чи інші домовленості — росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок», — сказав Зеленський.

Газовий проєкт: LNG-термінал в Одесі

Одним із головних проєктів, який Україна презентувала у Білому домі та американським компаніям, є будівництво терміналу для скрапленого природного газу (LNG) в Одесі. За словами президента, реалізація цього проєкту потребуватиме домовленостей з Туреччиною щодо проходу танкерів через протоку Босфор.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії України щодо диверсифікації джерел постачання газу. НАК «Нафтогаз України» вже веде переговори з американськими виробниками про прямі поставки LNG.

Атомна енергетика: 9 нових блоків з Westinghouse

Другим стратегічним напрямком є розвиток атомної енергетики у співпраці з американською компанією Westinghouse. Президент повідомив про домовленість щодо будівництва в Україні дев'яти нових енергоблоків за американською технологією AP1000.

«Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями», — заявив Зеленський, зазначивши, що для цього проєкту вже є зацікавленість з боку фінансових інституцій США.

Співпраця з Westinghouse вже триває: у квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС розпочалося будівництво 5-го та 6-го енергоблоків за цією технологією. Цей крок є частиною стратегії повної відмови від російського ядерного палива та технологій.

Нафтовий інтерес

Третім важливим аспектом є нафтовий сектор. За словами президента, США зацікавлені у повному припиненні постачання російської нафти.

«У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ — нуль, і російська нафта — нуль», — пояснив Зеленський.

