Українці почали частіше скаржиться на колекторів: Цьогоріч скарг вже більше, ніж за весь минулий рік

Понад 3,1 тисячі скарг щодо діяльності колекторських компаній отримав Національний банк України за останній 4 роки. З них майже тисяча скарг вже надійшла цьогоріч. Про це повідомляє Опендатабот.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Наразі 74 колекторські компанії працюють в Україні, а їх сукупний дохід за минулий рік склав понад 1 млрд грн. Власником кожної 9 колекторської компанії є одна й та сама людина.

3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній отримав НБУ з моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% цих скарг надійшло упродовж лише останніх двох років.

958 скарг на колекторів вже зафіксували цьогоріч. Це вже більше, ніж за весь минулий рік. У середньому, Нацбанк отримує 104 звернення на місяць — на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023-му.

Варто зазначити, що з 2021 року звертатися до боржників можуть лише ті колектори, що зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній НБУ. Через порушення правил роботи, описаних у законі, недоброчесні колектори можуть потрапити під санкції: від штрафу до обмеження роботи та навіть виключення з реєстру.

82 колекторські компанії були включені до спеціального реєстру НБУ від початку роботи Реєстру. Найактивніше реєстрація відбувалася у перший рік — тоді до списку потрапили 62 компанії. Надалі процес значно сповільнився: у 2022 році додалося лише п’ять компаній, а у 2025 році — поки що лише одна. Нині у Реєстрі залишаються 74 компанії.

Хто втратив право

За цей час 8 компаній втратили право працювати на ринку: половина — за власним бажанням, решта — через порушення вимог. Серед виключених — дві компанії з однаковою назвою «Кредитна Виконавча Служба», які належали британській EXTRA VENTURE LTD.

Понад 70% колекторських компаній з Реєстру зареєстровані у столиці — 54 фірми. Ще 6 працюють у Запорізькій області та 5 — у Чернігівській.

1,01 млрд грн сягнув сукупний дохід 74 колекторських компаній за минулий рік, а чистий прибуток — 384,7 млн грн.

Абсолютним лідером стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до фінансово-промислової групи ТАС Сергія Тігіпка. Її дохід у 2024 році становив 409,2 млн грн, прибуток — 156,4 млн грн. Разом із пов’язаною компанією «ЄАПБ», яка також перебуває у Реєстрі, група ТАС забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 80% чистого прибутку.