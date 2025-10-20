Анджей Дуда увійшов до наглядової ради фінтех-стартапу, який називають «польським Revolut»

Колишній президент Польщі Анджей Дуда, який у серпні завершив свою каденцію, розпочав кар'єру в бізнесі, ставши членом наглядової ради фінтех-компанії ZEN.com. Він заявив, що після років на державній службі хоче використати свій досвід для підтримки технологій та інновацій, що мають реальний вплив на економіку. Про це повідомляє польське видання «Puls Biznesu» 20 жовтня.

Нова роль у «польському Revolut»

Компанія ZEN.com, до якої приєднався Дуда, була заснована у 2018 році в Жешуві. Її часто називають «польським Revolut» через схожу бізнес-модель. Стартап пропонує клієнтам мультивалютну картку з номером IBAN, що дозволяє здійснювати розрахунки у 28 валютах.

Своє рішення долучитися до фінтех-сектору колишній президент пояснив кількома причинами. Він зазначив, що захоплюється енергією молодих підприємців, які «без комплексів реалізують свою стратегію розвитку». Свою роль у компанії Дуда бачить у нагляді за безпекою для споживачів та у взаємодії з регуляторами в країнах, де ZEN.com отримує нові ліцензії, використовуючи свій досвід у галузі адміністративного та господарського права.

Плани на майбутнє: від аналітики до політики

Колишній президент запевнив, що не планує боротися за посаду прем'єр-міністра, оскільки завжди розглядав політику як державну службу, а не гонитву за посадами. Своє майбутнє він бачить у двох основних напрямках: наглядово-консультативна діяльність у бізнесі та створення власного аналітичного центру. Водночас Дуда зазначив, що не закриває для себе шлях до повернення в активну політику.