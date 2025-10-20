У першій половині 2025 року Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак, ставши однією з головних мішеней для зловмисників. Майже кожна десята кібератака в Європі (9,5%) була спрямована саме проти українських цілей. Про це йдеться в щорічному звіті Microsoft Digital Defense Report 2025, передає «Інтерфакс-Україна».
20 жовтня 2025, 12:43
Україна — серед головних цілей кібератак у світі, — звіт Microsoft
Попри це, експерти відзначають надзвичайну стійкість та інноваційність України у сфері кібербезпеки. «Прискорюючи впровадження хмарних технологій, застосовуючи ШІ для захисту критичної інфраструктури та стимулюючи інновації, країна формує цифрову стійкість, яка надихає далеко за її межами», — зазначила Ренате Страздіна, технологічна директорка Microsoft у кластері країн Північної Європи.
Гроші — головний мотив, дані — головна ціль
Звіт розвіює міф про тотальне домінування кібершпигунства. Переважна більшість атак має фінансову мотивацію.
- Понад 52% кібератак із відомими мотивами пов'язані з вимаганням та програмами-вимагачами.
- Лише 4% атак припадає на кібершпигунство.
- У 80% випадків головною метою нападників є викрадення даних.
Microsoft зазначає, що щодня обробляє понад 100 трильйонів сигналів безпеки та блокує близько 4,5 млн нових спроб атак шкідливого програмного забезпечення.
