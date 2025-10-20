Multi від Мінфін
20 жовтня 2025, 12:43

Україна — серед головних цілей кібератак у світі, — звіт Microsoft

У першій половині 2025 року Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак, ставши однією з головних мішеней для зловмисників. Майже кожна десята кібератака в Європі (9,5%) була спрямована саме проти українських цілей. Про це йдеться в щорічному звіті Microsoft Digital Defense Report 2025, передає «Інтерфакс-Україна».

У першій половині 2025 року Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак, ставши однією з головних мішеней для зловмисників.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попри це, експерти відзначають надзвичайну стійкість та інноваційність України у сфері кібербезпеки. «Прискорюючи впровадження хмарних технологій, застосовуючи ШІ для захисту критичної інфраструктури та стимулюючи інновації, країна формує цифрову стійкість, яка надихає далеко за її межами», — зазначила Ренате Страздіна, технологічна директорка Microsoft у кластері країн Північної Європи.

Гроші — головний мотив, дані — головна ціль

Звіт розвіює міф про тотальне домінування кібершпигунства. Переважна більшість атак має фінансову мотивацію.

  • Понад 52% кібератак із відомими мотивами пов'язані з вимаганням та програмами-вимагачами.
  • Лише 4% атак припадає на кібершпигунство.
  • У 80% випадків головною метою нападників є викрадення даних.

Microsoft зазначає, що щодня обробляє понад 100 трильйонів сигналів безпеки та блокує близько 4,5 млн нових спроб атак шкідливого програмного забезпечення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
