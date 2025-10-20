Інвестуйте у бутиковий комплекс Bubbles разом з InvestMarket від «Мінфін»

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явився новий інвестиційний проєкт Bubbles Complex від Binaryx . Українські інвестори можуть стати співвласником токенізованої нерухомості у розвиненому регіоні Балі — Tumbak Bayuh.

Bubbles Complex: що це за об'єкт

Bubbles Complex — це комплекс вілл бутикового типу на Балі. Він розташований в так званій долині мільйонерів, де оселяються диджитал-номади. Регіон Tumbak Bayuh приваблює орендарів віддаленістю від туристичних локацій та розвиненою інфраструктурою. Для інвесторів це означає, що комплекс Bubbles Complex має потенціал гарного завантаження по оренді та гарантовано приноситиме дохід.

У комплексі всього 5 вілл. У кожній з них по 2−3 спальні, басейн, офіс з видом на рисові поля. Перші дві вілли вже токенізовані та генерують дохід. Продаж повного комплексу готується до кінця 2025 року. Однак почати інвестувати в вілли можна просто сьогодні. Ця пропозиція робить зарубіжну нерухомість ще доступнішою для українців.

Як інвестувати в токенізовану нерухомість

Токенізація — це перетворення фізичних активів у цифрові токени на блокчейні. Фактично це інвестування у форматі співвласності, адже інвестор купує свою частку у вигляді токенів. Так, наприклад, якщо об'єкт коштує $350,000, його вартість розділяють на тисячі токенів від $30.7. Таким чином інвестування стає доступнішим, адже поріг входу суттєво знижується, а ліквідність зростає (токени можна продати через спеціалізовані майданчики).

Binaryx працює під законодавством штату Вайомінг про цифрові активи. Для кожної нерухомості створюється окреме ТОВ (LLC) у США. Купуючи токени, інвестор стає співвласником LLC. Володіння зареєстровано в блокчейні, захищено законодавством США, підтверджується смарт-контрактами та токенами на гаманці інвестора.

Щоб придбати токенізовану нерухомість через Binaryx, інвестору потрібно:

Пройти реєстрацію та верифікацію на платформі. Поповнити валютний рахунок за допомогою Binance,Bybit, Trustee aбо провайдером на платформі. Обрати об'єкт для інвестування та придбати його. Очікувати на нарахування доходу: з 20 по 25 число щомісячно за попередній період.

З платформою Binaryx можна інвестувати в об'єкти у Індонезії, Туреччині та Чорногорії. Орендні платежі в середньому дають 8−12% річних, а зростання вартості — 10−22% річних. Кожен співвласник отримує свою частку пропорційно сумі інвестиції.

Розповімо детальніше про умови інвестування та переваги проєкту Bubbles Complex.

Умови інвестування в Bubbles Complex

Стати співвласником комплексу вілл бутікового типу можна зі стартовим капіталом від 500 доларів. Інвестори отримають гарантований дохід 11% на перший рік від початку нарахувань та 10% на другий-третій роки.

Інвестиція мінімізує валютні ризики гривні, адже виплати дивідендів здійснюються у доларах. Виплати можуть бути щомісячними або щоквартальними.

Загальна вартість комплексу Bubbles Complex становить $1,250,000. Середньорічна заповнюваність очікується на рівні до 85%

Інвестування в токенізовану нерухомість підійде вам, якщо ви:

цікавитесь інвестиціями в закордонну нерухомість;

прагнете диверсифікації капіталу;

готові до придбання нерухомості у форматі співволодіння;

хочете отримувати пасивний заробіток;

не плануєте особисто займатися керуванням.

Переваги Bubbles Complex

Ця інвестиційна пропозиція вирізняється високим показником дохідності (на рівні 10−11% річних) та перспективою зростання капіталізації у разі довгострокового володіння землею під комплексом.

Проєкт буде цікавий вам, якщо ви хочете мінімізувати ризики девальвації гривні, адже придбання токенів та отримання виплат відбувається у доларах.

Ще однією перевагою є те, що управлінням об'єктом займається професійна керуюча компанія, яка бере на себе всі турботи, пов’язані з обслуговуванням нерухомості та пошуком орендарів.

Низький поріг входу — від $500 доларів — дозволяє перевірити, як працює інвестиція, навіть з невеликим стартовим капіталом. Це гарна нагода як диверсифікувати вже наявний інвестиційний портфель, так і додати цей актив у портфель інвесторів-новачків.

Важливо й те, що вихід з інвестиції простий і зрозумілий. Зробити це можна, продавши токени на Binaryx. А також — після продажу всього комплексу та переходу на вторинний ринок.

Загалом токенізація підвищує показник ліквідності нерухомості. Малі частки викуповуються швидше — від 5 хвилин до 4 годин. У травні 2025-го інвестори, які придбали свої токени через Binaryx, продали активи на $90,000 за два тижні через Marketplace P2P без посередників.

Щоб дізнатися більше про пропозицію Bubbles Complex, залиште заявку на безкоштовну консультацію прямо зараз.