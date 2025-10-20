Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
20 жовтня 2025, 11:38

Інвестуйте у бутиковий комплекс Bubbles разом з InvestMarket від «Мінфін»

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явився новий інвестиційний проєкт Bubbles Complex від Binaryx. Українські інвестори можуть стати співвласником токенізованої нерухомості у розвиненому регіоні Балі — Tumbak Bayuh.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» з’явився новий інвестиційний проєкт Bubbles Complex від Binaryx.

Bubbles Complex: що це за об'єкт

Bubbles Complex — це комплекс вілл бутикового типу на Балі. Він розташований в так званій долині мільйонерів, де оселяються диджитал-номади. Регіон Tumbak Bayuh приваблює орендарів віддаленістю від туристичних локацій та розвиненою інфраструктурою. Для інвесторів це означає, що комплекс Bubbles Complex має потенціал гарного завантаження по оренді та гарантовано приноситиме дохід.

У комплексі всього 5 вілл. У кожній з них по 2−3 спальні, басейн, офіс з видом на рисові поля. Перші дві вілли вже токенізовані та генерують дохід. Продаж повного комплексу готується до кінця 2025 року. Однак почати інвестувати в вілли можна просто сьогодні. Ця пропозиція робить зарубіжну нерухомість ще доступнішою для українців.

Як інвестувати в токенізовану нерухомість

Токенізація — це перетворення фізичних активів у цифрові токени на блокчейні. Фактично це інвестування у форматі співвласності, адже інвестор купує свою частку у вигляді токенів. Так, наприклад, якщо об'єкт коштує $350,000, його вартість розділяють на тисячі токенів від $30.7. Таким чином інвестування стає доступнішим, адже поріг входу суттєво знижується, а ліквідність зростає (токени можна продати через спеціалізовані майданчики).

Binaryx працює під законодавством штату Вайомінг про цифрові активи. Для кожної нерухомості створюється окреме ТОВ (LLC) у США. Купуючи токени, інвестор стає співвласником LLC. Володіння зареєстровано в блокчейні, захищено законодавством США, підтверджується смарт-контрактами та токенами на гаманці інвестора.

Щоб придбати токенізовану нерухомість через Binaryx, інвестору потрібно:

  1. Пройти реєстрацію та верифікацію на платформі.

  2. Поповнити валютний рахунок за допомогою Binance,Bybit, Trustee aбо провайдером на платформі.

  3. Обрати об'єкт для інвестування та придбати його.

  4. Очікувати на нарахування доходу: з 20 по 25 число щомісячно за попередній період.

📲 ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

З платформою Binaryx можна інвестувати в об'єкти у Індонезії, Туреччині та Чорногорії. Орендні платежі в середньому дають 8−12% річних, а зростання вартості — 10−22% річних. Кожен співвласник отримує свою частку пропорційно сумі інвестиції.

Розповімо детальніше про умови інвестування та переваги проєкту Bubbles Complex.

Умови інвестування в Bubbles Complex

Стати співвласником комплексу вілл бутікового типу можна зі стартовим капіталом від 500 доларів. Інвестори отримають гарантований дохід 11% на перший рік від початку нарахувань та 10% на другий-третій роки.

Інвестиція мінімізує валютні ризики гривні, адже виплати дивідендів здійснюються у доларах. Виплати можуть бути щомісячними або щоквартальними.

Загальна вартість комплексу Bubbles Complex становить $1,250,000. Середньорічна заповнюваність очікується на рівні до 85%

Інвестування в токенізовану нерухомість підійде вам, якщо ви:

  • цікавитесь інвестиціями в закордонну нерухомість;

  • прагнете диверсифікації капіталу;

  • готові до придбання нерухомості у форматі співволодіння;

  • хочете отримувати пасивний заробіток;

  • не плануєте особисто займатися керуванням.

Переваги Bubbles Complex

Ця інвестиційна пропозиція вирізняється високим показником дохідності (на рівні 10−11% річних) та перспективою зростання капіталізації у разі довгострокового володіння землею під комплексом.

Проєкт буде цікавий вам, якщо ви хочете мінімізувати ризики девальвації гривні, адже придбання токенів та отримання виплат відбувається у доларах.

Ще однією перевагою є те, що управлінням об'єктом займається професійна керуюча компанія, яка бере на себе всі турботи, пов’язані з обслуговуванням нерухомості та пошуком орендарів.

Низький поріг входу — від $500 доларів — дозволяє перевірити, як працює інвестиція, навіть з невеликим стартовим капіталом. Це гарна нагода як диверсифікувати вже наявний інвестиційний портфель, так і додати цей актив у портфель інвесторів-новачків.

Важливо й те, що вихід з інвестиції простий і зрозумілий. Зробити це можна, продавши токени на Binaryx. А також — після продажу всього комплексу та переходу на вторинний ринок.

Загалом токенізація підвищує показник ліквідності нерухомості. Малі частки викуповуються швидше — від 5 хвилин до 4 годин. У травні 2025-го інвестори, які придбали свої токени через Binaryx, продали активи на $90,000 за два тижні через Marketplace P2P без посередників.

Щоб дізнатися більше про пропозицію Bubbles Complex, залиште заявку на безкоштовну консультацію прямо зараз.

