20 жовтня 2025, 10:16

Австрія схвалила 19-й пакет санкцій проти росії

Австрія погодилася підтримати нові санкції проти росії, усунувши останню перешкоду для ухвалення 19-го пакету обмежень ЄС. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни у суботу, 18 жовтня.

Австрія погодилася підтримати нові санкції проти росії, усунувши останню перешкоду для ухвалення 19-го пакету обмежень ЄС.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Австрія підтримує продовження тиску на росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок», — йдеться у заяві австрійського МЗС. Засідання глав МЗС країн ЄС, на якому очікується остаточне узгодження документа, відбудеться 20 жовтня у Люксембурзі.

Контекст

Раніше ухвалення пакета було заблоковане вимогою Відня про компенсацію австрійському Raiffeisen Bank International (RBI) штрафу у розмірі понад 2 млрд євро, отриманого в росії. Австрія наполягала на розблокуванні активів, пов'язаних з Олегом Дерипаскою, для їх передачі банку, проте інші країни ЄС не підтримали цієї вимоги, побоюючись створення небезпечного прецеденту.

Новий пакет санкцій включить заборону на імпорт російського зрідженого природного газу з 1 січня 2027 року — на рік раніше запланованого терміну.

Також обмеження торкнуться російських танкерів «тіньового флоту», використання криптовалют, російські та центральноазіатські банки, китайські нафтопереробні заводи та економічні зони, які використовуються москвою для імпорту товарів подвійного призначення.

Для ухвалення санкцій потрібне одноголосне схвалення всіх 27 країн-членів ЄС. Раніше сумніви щодо нового пакету висловлювала і Словаччина, однак, за словами дипломатів, які розмовляли з Reuters, у Єврокомісії вважають, що ці розбіжності вдасться подолати під час обговорення 20 жовтня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
