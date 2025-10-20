До кінця року Україна отримає ще близько 155 млн євро позики в межах спільних з БРРЄ проєктів для підтримки ВПО та компенсації за знищене житло. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
20 жовтня 2025, 9:59
До кінця року Україна отримає 155 млн євро від Банку розвитку Ради Європи
Деталі
Керуючий Банком Розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі запевнив, що БРРЄ має намір і надалі підтримувати соціальний розвиток та відновлення в Україні.
Контекст
На сьогодні БРРЄ реалізує в Україні чотири проєкти у соціальній сфері загальним обсягом 550 млн євро:
- проєкт у сфері охорони здоров'я «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (Heal Ukraine) обсягом 100 млн євро;
- житловий проєкт — «HOME: Компенсація за знищене житло» обсягом 200 млн євро;
- проєкт з підтримки ВПО «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» у 50 млн євро);
- проєкт «Підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні» у розмірі 200 млн євро.
Наразі Україна залучила понад 57 % кредитних коштів або 315 млн євро за цими проєктами.
Джерело: Мінфін
