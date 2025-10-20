З січня по вересень український автопарк поповнили майже 53 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.
20 жовтня 2025, 9:37
Що купують фізособи, а що — бізнес: рейтинг легковиків
Деталі
У порівнянні аналогічним періодом 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 5%, а у корпоративному зменшились на 10%.
Приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV4- 1988 од.;
- BYD Song Plus — 1950 од.;
- VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1538 од.;
- Hyundai Tucson — 1451 од.;
- RENAULT Duster — 1264 од.
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster — 2599 од.;
- SKODA Octavia — 729 од.;
- TOYOTA Prado — 551 од.;
- SKODA Kodiaq — 533 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 516 од.
