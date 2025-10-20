Що купують фізособи, а що — бізнес: рейтинг легковиків

З січня по вересень український автопарк поповнили майже 53 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.

Деталі

У порівнянні аналогічним періодом 2024 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 5%, а у корпоративному зменшились на 10%.

Приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

TOYOTA RAV4- 1988 од.;

BYD Song Plus — 1950 од.;

VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1538 од.;

Hyundai Tucson — 1451 од.;

RENAULT Duster — 1264 од.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались: