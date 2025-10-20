Multi від Мінфін
20 жовтня 2025, 8:53

Італія збільшить податок для заможних нових резидентів на 50%

Італія планує збільшити на 50% фіксований податок на іноземні доходи для заможних іноземців, які переїжджають до країни на пільгових умовах. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Італія планує збільшити на 50% фіксований податок на іноземні доходи для заможних іноземців, які переїжджають до країни на пільгових умовах.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За даними агентства, щорічний платіж може бути підвищений із 200 тисяч євро до 300 тисяч євро у рамках бюджетного плану на 2026 рік. Кабінет міністрів може схвалити це рішення найближчим часом.

Цей захід стане одним з останніх елементів бюджетного пакету уряду Джорджі Мелоні, який шукає способи збільшити доходи для фінансування податкових послаблень для громадян із середнім заробітком, зазначає Bloomberg.

Це буде вже друге підвищення ставки з моменту запуску програми у 2017 році: спочатку податок становив 100 тисяч євро, а торік був подвоєним.

Фіксований податок у розмірі 200 тисяч на рік звільняє нових резидентів від сплати податків на закордонні доходи, подарунки та спадщину протягом 15 років. При цьому всі прибутки, отримані безпосередньо в Італії, оподатковуються на загальних умовах.

З моменту свого запровадження програма залучила до Італії тисячі заможних іноземців — від керуючих хедж-фондами та колишніх генеральних директорів до близькосхідних мільярдерів. Особливо популярним став Мілан, де скасування режиму non-dom у Великій Британії викликало новий приплив багатих переселенців.

Міністерство фінансів Італії відмовилося від коментарів Bloomberg.

Хоча програма дозволяє значно економити на податках із іноземних доходів, вона регулярно критикується, в тому числі з боку інших країн ЄС.

«Це рішення не стане переломним для уряду, оскільки режим фіксованого податку торкається лише кількох тисяч людей, — заявив Франческо Гуелфі, партнер юридичної фірми A&O Shearman у Мілані. — Але вона може підірвати довіру до Ітарії, викликавши сумніви щодо стабільності режиму, і відлякати нових потенційних резидентів».

Податкова пільга зробила Мілан особливо привабливим для багатих переселенців, що призвело до зростання цін на елітну нерухомість та появу приватних клубів та сервісів, орієнтованих на надбагату клієнтуру, зазначає агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 жовтня 2025, 10:44
#
Тобто думають про маленьких.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
