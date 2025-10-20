Резиденти Дія.Сіty заплатили понад 53 млрд гривень податків з 2022 року

Лише за три квартали 2025 року компанії-резиденти Дія.City перерахували понад 22 мільярди гривень податків — це на 22% більше, ніж за весь 2024 рік. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Деталі

Зараз у просторі близько 2 900 провідних українських та міжнародних IT- компаній: сервісні гіганти GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, «єдинороги» Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, топові українські продуктові компанії MacPaw, Ajax Systems, Genesis, а також світові бренди Samsung, Nokia,Visa, Rakuten Viber та багато інших.

У компаніях-резидентах працює майже 130 000 ІТ-спеціалістів.

Умови в Дія.Сity є одними з найкращих у Європі та світі. Простір допомагає технологічному бізнесу працювати прозоро й ефективно завдяки: