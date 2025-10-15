Multi від Мінфін
15 жовтня 2025, 8:37

До Дія.City приєдналися вже понад 2 800 компаній

Резидентами Дія.City станом на 1 жовтня є понад 2 800 компаній, які прогнозовано за підсумками 2025 року сплатять 40 млрд грн податків. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталя Денікеєва, передає Укрінформ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Зараз у нас більше ніж 2 800 резидентів і ми впевнено рухаємося до того, щоб у І кварталі 2026 року досягти цифри у 3 500 компаній. Загалом у компаніях-резидентах Дія.City працюють більш як 127 тисяч спеціалістів, 67% з яких — на трудових договорах, тобто офіційно оформлені у штат», — розповіла Денікеєва.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підкреслив, що кількість IT-компаній, що обрали для резидентства Дія.City, виявилася удвічі меншою за очікування, коли спецрежим створювався.

«Це менше вдвічі, ніж те, на що ми розраховували. До того ж зараз цей режим розширений не тільки для класичних ІТ-компаній, тут зареєстровані бізнеси, що працюють у сфері оборонних технологій, з виготовлення протезів тощо. Разом з тим ми все-таки бачимо у цьому правовому режимі потенціал і хочемо, щоб він розвивався. Попри те, що його перспективи неоднозначно оцінюють наші партнери», — зазначив депутат.

За словами заступниці міністра, серед усіх зареєстрованих компаній тільки 363 представляють сектор defense tech. Щотижня до простору приєднується в середньому по 70 компаній і більшість з них представляють класичний ІТ-сектор. Наразі у Дія.City зареєстровані 80% зі 150 найбільших представників галузі, проте ще залишається значна кількість ФОПів, які не поспішають ставати його резидентами.

«Ми розуміємо, в який час ми живемо, так виходить, що компаніям складно структуруватися, тому юридичних осіб у нас, на жаль, набагато більше, ніж резидентів Дія.City, і цей факт треба враховувати», — додала Денікеєва.

Контекст

За минулий рік учасники Дія.City сплатили понад 18,2 млрд грн податків. Цього року очікуються надходження до бюджету на рівні 40 млрд грн. А у 2026 році, за прогнозами Мінцифри, — до 55 млрд грн.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
