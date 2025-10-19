«Лимонна лихоманка»: акція monobank збільшила навантаження на застосунок у вісім разів

Запущена monobank акція «Полювання на лимони» викликала безпрецедентний ажіотаж серед клієнтів, що призвело до восьмикратного збільшення навантаження на сервери банку та тимчасових збоїв у роботі застосунку. У пікові моменти в додатку одночасно перебували до 750 000 користувачів, які намагалися знайти віртуальні призи. Про це LIGA.net розповів співзасновник банку Олег Гороховський , визнавши, що команда не очікувала настільки масштабної реакції.

Акція, присвячена досягненню позначки в 10 мільйонів клієнтів, стартувала 16 жовтня. Вона пропонувала користувачам шукати віртуальні «лимони» у різних розділах застосунку, щоб взяти участь у розіграші цінних призів, серед яких BMW 3, 100 iPhone 17, мільйон гривень та інші подарунки.

За словами Олега Гороховського, хоча банк і раніше використовував ігрові механіки, як-от збір великодніх яєць чи прикрашання ялинки, реакція на «лимони» стала несподіванкою.

«Ми сподівалися, що клієнти проявлять до неї інтерес… Але те, що відбулося з лимонами, для нас несподівано», — заявив співзасновник mono.

Навантаження на банківські та серверні комплекси перевищило попередні рекорди у 7,5−8 разів. У день запуску, 16 жовтня, кількість авторизаційних запитів на транзакції досягла рекордних 24,1 млн. Надмірна активність користувачів призвела до тимчасових збоїв: багато клієнтів не могли авторизуватися або скористатися частиною функціоналу.

Ажіотаж навколо акції змусив організаторів розширити призовий фонд. Олег Гороховський повідомив про додаткові призи: ще три автомобілі BMW 3, квартиру та 3 млн грн на дрони для ЗСУ.