19 жовтня 2025, 13:32

«Лимонна лихоманка»: акція monobank збільшила навантаження на застосунок у вісім разів

Запущена monobank акція «Полювання на лимони» викликала безпрецедентний ажіотаж серед клієнтів, що призвело до восьмикратного збільшення навантаження на сервери банку та тимчасових збоїв у роботі застосунку. У пікові моменти в додатку одночасно перебували до 750 000 користувачів, які намагалися знайти віртуальні призи. Про це LIGA.net розповів співзасновник банку Олег Гороховський, визнавши, що команда не очікувала настільки масштабної реакції.

Запущена monobank акція «Полювання на лимони» викликала безпрецедентний ажіотаж серед клієнтів, що призвело до восьмикратного збільшення навантаження на сервери банку та тимчасових збоїв у роботі застосунку.

Акція, присвячена досягненню позначки в 10 мільйонів клієнтів, стартувала 16 жовтня. Вона пропонувала користувачам шукати віртуальні «лимони» у різних розділах застосунку, щоб взяти участь у розіграші цінних призів, серед яких BMW 3, 100 iPhone 17, мільйон гривень та інші подарунки.

За словами Олега Гороховського, хоча банк і раніше використовував ігрові механіки, як-от збір великодніх яєць чи прикрашання ялинки, реакція на «лимони» стала несподіванкою.

«Ми сподівалися, що клієнти проявлять до неї інтерес… Але те, що відбулося з лимонами, для нас несподівано», — заявив співзасновник mono.

Навантаження на банківські та серверні комплекси перевищило попередні рекорди у 7,5−8 разів. У день запуску, 16 жовтня, кількість авторизаційних запитів на транзакції досягла рекордних 24,1 млн. Надмірна активність користувачів призвела до тимчасових збоїв: багато клієнтів не могли авторизуватися або скористатися частиною функціоналу.

Ажіотаж навколо акції змусив організаторів розширити призовий фонд. Олег Гороховський повідомив про додаткові призи: ще три автомобілі BMW 3, квартиру та 3 млн грн на дрони для ЗСУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
