Американська технологічна компанія ServiceNow, що спеціалізується на автоматизації цифрових робочих процесів, була названа найінноваційнішою компанією світу у 2025 році за версією Forbes. У щорічному рейтингу, що охоплює широкий спектр галузей, домінують американські компанії, однак помітну присутність мають і технологічні лідери з Азії.
19 жовтня 2025, 12:15
ServiceNow очолила рейтинг найбільш інноваційних компаній світу за версією Forbes
Топ-5 лідерів інновацій
Перші сходинки рейтингу зайняли переважно американські технологічні компанії, які є піонерами у своїх сферах.
- ServiceNow (США): Лідер в автоматизації ІТ, кадрових та клієнтських сервісів.
- Workday (США): Інноватор у хмарних рішеннях для управління персоналом та фінансами.
- Salesforce (США): Піонер у хмарних системах управління відносинами з клієнтами (CRM).
- Tesla (США): Революціонер у сфері електромобілів та автономного водіння.
- Amazon (США): Лідер в електронній комерції та хмарних обчисленнях.
У першу десятку також увійшли Netflix, Incyte, Hindustan Unilever (Індія), Naver (Південна Корея) та Facebook.
Азійські інноватори
За межами США у топ-25 потрапили кілька потужних азійських компаній.
- Naver (Південна Корея, 9 місце): Домінуюча інтернет-платформа країни, яка активно просуває власну велику мовну модель (LLM) HyperClova X. Ця модель навчена на масиві корейських даних, що у 6500 разів перевищує обсяг, використаний для GPT-4, що дозволяє їй краще розуміти культурний контекст.
- CP All (Таїланд, 23 місце): Оператор мережі магазинів 7-Eleven, який активно інвестує в логістику та автоматизацію роздрібної торгівлі.
- Tencent (Китай, 25 місце): Один із найбільших технологічних конгломератів Китаю, що інвестує значні кошти в дослідження та розробки і має один із найбільших у світі портфелів патентів у сфері ШІ.
Чому це важливо
Рейтинг Forbes 2025 року підкреслює кілька ключових тенденцій у світовій економіці.
- По-перше, домінування технологій та програмного забезпечення. Перші три місця посідають компанії, що працюють у сфері корпоративного ПЗ, активно інтегруючи штучний інтелект у свої продукти для підвищення ефективності бізнесу. Це свідчить, що саме цифрова трансформація бізнес-процесів є головним полем для інновацій.
- По-друге, це непохитне лідерство США. Американські компанії становлять переважну більшість у списку, що підтверджує статус країни як головного інноваційного хабу світу.
- По-третє, це зростання ролі Азії. Присутність компаній з Південної Кореї, Індії, Китаю та Таїланду показує, що інноваційний ландшафт стає все більш глобальним та конкурентним. Особливо показовим є приклад Naver, який створює власну ШІ-модель, орієнтовану на локальний ринок, що може стати трендом для інших країн, які прагнуть зменшити технологічну залежність від американських гігантів.
