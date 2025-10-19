ServiceNow очолила рейтинг найбільш інноваційних компаній світу за версією Forbes

Американська технологічна компанія ServiceNow, що спеціалізується на автоматизації цифрових робочих процесів, була названа найінноваційнішою компанією світу у 2025 році за версією Forbes. У щорічному рейтингу, що охоплює широкий спектр галузей, домінують американські компанії, однак помітну присутність мають і технологічні лідери з Азії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Топ-5 лідерів інновацій

Перші сходинки рейтингу зайняли переважно американські технологічні компанії, які є піонерами у своїх сферах.

ServiceNow (США): Лідер в автоматизації ІТ, кадрових та клієнтських сервісів.

Workday (США): Інноватор у хмарних рішеннях для управління персоналом та фінансами.

Salesforce (США): Піонер у хмарних системах управління відносинами з клієнтами (CRM).

Tesla (США): Революціонер у сфері електромобілів та автономного водіння.

Amazon (США): Лідер в електронній комерції та хмарних обчисленнях.

У першу десятку також увійшли Netflix, Incyte, Hindustan Unilever (Індія), Naver (Південна Корея) та Facebook.

Азійські інноватори

За межами США у топ-25 потрапили кілька потужних азійських компаній.

Naver (Південна Корея, 9 місце): Домінуюча інтернет-платформа країни, яка активно просуває власну велику мовну модель (LLM) HyperClova X. Ця модель навчена на масиві корейських даних, що у 6500 разів перевищує обсяг, використаний для GPT-4, що дозволяє їй краще розуміти культурний контекст.

CP All (Таїланд, 23 місце): Оператор мережі магазинів 7-Eleven, який активно інвестує в логістику та автоматизацію роздрібної торгівлі.

Tencent (Китай, 25 місце): Один із найбільших технологічних конгломератів Китаю, що інвестує значні кошти в дослідження та розробки і має один із найбільших у світі портфелів патентів у сфері ШІ.

Чому це важливо

Рейтинг Forbes 2025 року підкреслює кілька ключових тенденцій у світовій економіці.