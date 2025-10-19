Голова Бундесбанку закликав Європу до жорсткішої позиції у торгівлі з Китаєм

Європа повинна діяти «більш наступально» у своїх торговельних відносинах з Китаєм, щоб захистити власні інтереси та свої компанії. Таку заяву зробив у суботу президент німецького Бундесбанку Йоахім Нагель, закликавши ЄС більш впевнено використовувати свою економічну вагу на світовій арені. Про це повідомляє Reuters.

Ця заява пролунала на тлі глобальних економічних потрясінь, спричинених торговельною війною між США та Китаєм, яка змушує Пекін перенаправляти свою продукцію на європейський ринок.

«Європа потрібна Китаю більше, ніж Китай Європі»

Виступаючи у Вашингтоні, Йоахім Нагель, який також є членом Ради керуючих Європейського центрального банку, висловив переконання, що Європейський Союз недооцінює свої сили у діалозі з Пекіном.

«Коли йдеться про Китай, дозвольте мені сказати лише одне: Китай потребує Європи більше, ніж Європа потребує Китаю», — заявив Нагель.

Він підкреслив, що ЄС є потужною економікою з населенням у 450 мільйонів людей, і тому повинен «розігрувати європейську карту в більш наступальній манері». За його словами, найважливішим ринком для європейців є сам європейський ринок, і саме тому його потрібно захищати. Водночас Нагель зазначив, що Європа має уникати торговельної війни з Китаєм і підтримувати діалог.

Наслідки американо-китайського конфлікту

За словами економістів, європейські компанії дедалі більше страждають від наслідків торговельного конфлікту між США та Китаєм. Американські мита змушують Пекін перенаправляти промислові та проміжні товари на інші ринки, де вони пропонуються за цінами, з якими місцеві виробники не можуть конкурувати.

Крім того, європейський бізнес потерпає від обмежень з боку Пекіна на експорт таких матеріалів, як рідкісноземельні метали, у виробництві яких Китай домінує.