Голова Бундесбанку закликав Європу до жорсткішої позиції у торгівлі з Китаєм

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 жовтня 2025, 11:02

Голова Бундесбанку закликав Європу до жорсткішої позиції у торгівлі з Китаєм

Європа повинна діяти «більш наступально» у своїх торговельних відносинах з Китаєм, щоб захистити власні інтереси та свої компанії. Таку заяву зробив у суботу президент німецького Бундесбанку Йоахім Нагель, закликавши ЄС більш впевнено використовувати свою економічну вагу на світовій арені. Про це повідомляє Reuters.

Європа повинна діяти «більш наступально» у своїх торговельних відносинах з Китаєм, щоб захистити власні інтереси та свої компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ця заява пролунала на тлі глобальних економічних потрясінь, спричинених торговельною війною між США та Китаєм, яка змушує Пекін перенаправляти свою продукцію на європейський ринок.

«Європа потрібна Китаю більше, ніж Китай Європі»

Виступаючи у Вашингтоні, Йоахім Нагель, який також є членом Ради керуючих Європейського центрального банку, висловив переконання, що Європейський Союз недооцінює свої сили у діалозі з Пекіном.

«Коли йдеться про Китай, дозвольте мені сказати лише одне: Китай потребує Європи більше, ніж Європа потребує Китаю», — заявив Нагель.

Він підкреслив, що ЄС є потужною економікою з населенням у 450 мільйонів людей, і тому повинен «розігрувати європейську карту в більш наступальній манері». За його словами, найважливішим ринком для європейців є сам європейський ринок, і саме тому його потрібно захищати. Водночас Нагель зазначив, що Європа має уникати торговельної війни з Китаєм і підтримувати діалог.

Наслідки американо-китайського конфлікту

За словами економістів, європейські компанії дедалі більше страждають від наслідків торговельного конфлікту між США та Китаєм. Американські мита змушують Пекін перенаправляти промислові та проміжні товари на інші ринки, де вони пропонуються за цінами, з якими місцеві виробники не можуть конкурувати.

Крім того, європейський бізнес потерпає від обмежень з боку Пекіна на експорт таких матеріалів, як рідкісноземельні метали, у виробництві яких Китай домінує.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами